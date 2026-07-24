أعلنت الهند الجمعة مقتل أحد رعاياها، في هجوم تعرّضت له الأسبوع الماضي سفينة تجارية لدى عبورها البحر الأسود، على ما أوردت "وكالة الصحافة الفرنسية".وشجبت وزارة الخارجية الهندية الهجوم، مشيرة إلى أن السفينة "إم في أومورفي" التي كان فيها ثلاثة هنود، تعرّضت لهجوم في 18 تموز، "أثناء عبورها البحر الأسود، وتفيد تقارير بأنها كانت في المياه الإقليمية الروسية".وجاء في بيان للوزارة "تشجب الهند في شكل لا لبس فيه، هذه الهجمات التي تستهدف الملاحة التجارية وتعرّض للخطر حياة أفراد الطواقم المدنيين الأبرياء".وتابعت الوزارة "إن مواجهة حرية الملاحة والتجارة الدولية تهديدات متزايدة هو أمر يثير قلقا بالغا".وأصدرت الهند الخميس تحذيرا من مخاطر أمنية تواجه السفن المتّجهة إلى البحر الأسود والتي ترفع علم البلاد أو توظّف بحارتها، بعد مقتل أربعة من رعاياها في هجوم روسي على سفينة شحن كانت في صدد مغادرة أوكرانيا.واستدعت الهند القائم بالأعمال الروسي للاحتجاج على الهجوم.وتُعدّ الهند من أكبر مزوّدي قطاع الشحن التجاري العالمي بالبحّارة، إذ تجاوز عدد البحارة الهنود العاملين في الملاحة البحرية 320 ألفا في العام 2025، وفق وزارة الشحن الهندية.