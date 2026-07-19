أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع إعلان حالة الإنذار الجوي في العاصمة وعدد من المقاطعات الأخرى.وذكرت صحيفة "أوبشستفينويه" الأوكرانية أن انفجارات دوت في كييف، قبل أن تفيد منصة "نوفوستي. لايف" بوقوع انفجارات جديدة في العاصمة.وبالتزامن مع ذلك، أُعلنت حالة الإنذار الجوي في كييف، كما شملت التحذيرات من خطر الهجمات الجوية مقاطعات فينيتسا، ودنيبروبتروفسك، وجيتومير، وكييف، وكيروفوغراد، وبولتافا، وسومي، وتشيركاسي، وتشيرنيغوف.يذكر أن القوات الروسية تنفذ ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، وذلك ردا على جرائم نظام كييف الذي يستهدف يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة في المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.