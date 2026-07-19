انفجارات تهز كييف وسط إنذار جوي واسع في عدة مقاطعات أوكرانية
-
19 July 2026
-
1 hr ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
روسيا اليوم: أفادت وسائل إعلام أوكرانية، فجر اليوم الأحد، بوقوع سلسلة انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف، بالتزامن مع إعلان حالة الإنذار الجوي في العاصمة وعدد من المقاطعات الأخرى.
وذكرت صحيفة "أوبشستفينويه" الأوكرانية أن انفجارات دوت في كييف، قبل أن تفيد منصة "نوفوستي. لايف" بوقوع انفجارات جديدة في العاصمة.
وبالتزامن مع ذلك، أُعلنت حالة الإنذار الجوي في كييف، كما شملت التحذيرات من خطر الهجمات الجوية مقاطعات فينيتسا، ودنيبروبتروفسك، وجيتومير، وكييف، وكيروفوغراد، وبولتافا، وسومي، وتشيركاسي، وتشيرنيغوف.
يذكر أن القوات الروسية تنفذ ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين أو إصلاح أو تصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمعات أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيّرة، وذلك ردا على جرائم نظام كييف الذي يستهدف يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية ومرافق الطاقة في المناطق الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ.
-
Just in
-
06 :49
الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومخازن للصواريخ والمسيرات
-
06 :43
الجيش الأميركي: استهدفنا قوات تابعة للحرس الثوري شنت هجمات ضد قواتنا في الأردن
-
06 :42
إيران تعلّق «التفاهم»... والحرب تتسع (الشرق الأوسط) تتمة
-
06 :23
ترامب لنيويورك بوست: المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم يتم إيقاف طهران
-
06 :21
عون سيلتقي روبيو (النهار) تتمة
-
05 :47
الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن (الشرق الأوسط) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
بالفيديو - نتنياهو والسفير الأرجنتيني في اسرائيل وكرة القدم ثالثهما
-
"دخان الحرائق" يشعل أزمة جديدة بين ترامب وكندا
-
أميركا تتأهب للتصعيد.. تحريك مقاتلات من أوروبا إلى الشرق الأوسط
-
حكم نهائي كأس العالم اعتُقل سابقاً لارتباطه بشبكة دعارة ومخدرات!
-
أميركا تختتم الموجة السابعة وتشدد الحصار على إيران
-
زلزال بقوة 5 درجات يضرب جنوب شرق تركيا
-
أوكرانيا توسع هجومها وتضرب موسكو ب370 مسيرة
-
غوتيريش قلق من استهداف مواقع مدنية في الشرق الأوسط
-
وكالة فارس: إيران قد تستهدف 5 موانئ رئيسية في دول الخليج.. ما هي؟
-
بحرية الحرس الثوري نفت ما اعلنته القيادة المركزية الأمريكية: وحداتنا البحرية تراقب وترصد تحركات وتجهيزات الجيش الأميركي
-
اميركا تستهدف "عين الحرس الثوري" على خليج عُمان !
-
كولومبيا ستفتتح سفارة بالقدس مع استئناف العلاقات مع إسرائيل
-
التحقيق مع مُشغِّل جهاز التلقين الخاص بترامب قبل خطابه المُرتقب.. ما القصة؟
-
«الجمعية الوطنية» الفرنسية توافق على مشروع قانون الموت الرحيم
-
مقتل جندي وإصابة ستة آخرين بانفجار مستودع ذخيرة في إندونيسيا
-
ميلوني تتكبد هزيمة برلمانية قبل الانتخابات العامة
-
ماكرون يحذّر من صيف «شديد» فيما تستعر حرائق الغابات في أوروبا
-
وكالات أمريكية تصادر أكثر من 700 مسيرة قرب مواقع كأس العالم
-
مقتل شخص على الأقل وإصابة 100 خلال تدافع بمهرجان في الهند
-
ماسك يدعم لوبان بالانتخابات رغم إدانتها.. وبارو: الحمقى فقط لا يغيرون آراءهم
-
-
Just in
-
06 :49
الجيش الأميركي: استهدفنا منشآت إيرانية للمراقبة الساحلية والدفاع الجوي وقدرات بحرية ومخازن للصواريخ والمسيرات
-
06 :43
الجيش الأميركي: استهدفنا قوات تابعة للحرس الثوري شنت هجمات ضد قواتنا في الأردن
-
06 :42
إيران تعلّق «التفاهم»... والحرب تتسع (الشرق الأوسط) تتمة
-
06 :23
ترامب لنيويورك بوست: المنطقة قد تنزلق إلى صراع أوسع إذا لم يتم إيقاف طهران
-
06 :21
عون سيلتقي روبيو (النهار) تتمة
-
05 :47
الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن (الشرق الأوسط) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
إيران تعلّق «التفاهم»... والحرب تتسع
-
-
-
19 July 2026
-
عون سيلتقي روبيو
-
-
-
19 July 2026
-
الجيش الأميركي يعلن شن ضربات لـ«معاقبة» إيران على مهاجمة قواته في الأردن
-
-
-
19 July 2026
-
بالفيديو - نتنياهو والسفير الأرجنتيني في اسرائيل وكرة القدم ثالثهما
-
-
-
18 July 2026
-
تدابير سير في كفرسلوان غدا بمناسبة إقامة سباق الدفع الرباعي الثاني
-
-
-
18 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - مجلس الجنوب أطلق عملية المسح في الجنوب.. إليكم آخر المستجدات
-
-
-
18 July 2026
-
قوى الامن: توقيف مواطن بجرم نصب واحتيال في مجال صيانة الألومنيوم
-
-
-
18 July 2026
-
قيادة الجيش تنعي الرقيب الأول أحمد سامي خليل الذي استشهد اليوم جرّاء انفجار جسم مشبوه بآلية للجيش في بلدة المنصوري - صور
-
-
-
18 July 2026
-
EXCLUSIVE
كواليس - نائب يتهم "القوات" بـ"الكذب" ونواب سُنّة بـ"المنافقين"!
-
-
-
18 July 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - نرفض ضرب سُلّم العقوبات.. مصادر "القوات": "بعض نواب السنة ظلمونا"
-
-
-
18 July 2026