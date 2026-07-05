الكرملين: ترامب عرض على بوتين المساعدة في التوصل إلى تسوية بشأن أوكرانيا
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05 July 2026
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50 mins ago
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source: Reuters
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قال يوري أوشاكوف مستشار الكرملين في وقت مبكر اليوم الأحد إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا.
وأضاف أوشاكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. ونُقل عن الرئيس الأمريكي قوله إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان جهودهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.وقال "أكد الرئيس الأمريكي مجددا استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أيضا تحدث إلى ترامب.وأبلغ القادة العسكريون الروس بوتين يوم الجمعة أن القوات الروسية استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.ونفى زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس السبت هذا الادعاء، قائلين إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.وأشارت روسيا إلى أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية.وترفض أوكرانيا هذا، وحث زيلينسكي بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.نقل أوشاكوف عن ترامب قوله إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان محاولاتهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.وتوقفت الجهود الدبلوماسية الأمريكية فعليا، في ظل تركيز واشنطن على الحرب مع إيران.
وقال أوشاكوف إن بوتين عبر خلال المحادثة عن أمله في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الأمريكية في الصراع مع إيران إلى "التوصل إلى حلول طويلة الأمد مقبولة للطرفين بشأن القضايا الرئيسية للتسوية".
ووصف أوشاكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها "عملية وبناءة للغاية"، مضيفا أن موسكو تسعى إلى "حل سياسي ودبلوماسي للصراع، مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا".واتهم أوشاكوف كييف وحلفاءها الأوروبيين "بالاعتماد على إطالة أمد الصراع بل وتصعيده، وعلى الإرهاب ضد المدنيين".وكان يشير إلى الضربات الأوكرانية بعيدة المدى على أهداف روسية، مرتبطة بشكل رئيسي بقطاع النفط، والتي تسببت في نقص الوقود في عدة مناطق روسية.
وقال أوشاكوف إن بوتين "وصف الوضع الحقيقي على ساحة المعركة حيث تتقدم القوات المسلحة الروسية بثقة، وتحرر منطقة تلو الأخرى".
وأضاف أوشاكوف أن بوتين ذكّر ترامب أيضا بأن دعوته لزيارة موسكو لا تزال قائمة.
ووصف زيلينسكي، في منشور على حسابه على تطبيق تيليجرام محادثته مع الرئيس الأمريكي بأنها "جيدة جدا"، وتضمنت مناقشة حول خط الجبهة الذي يمتد لمسافة 1200 كيلومتر.وقال "هناك احتمال حقيقي لإنهاء هذه الحرب، وسيكون للعزم الأمريكي أهمية حاسمة".وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على مواصلة المناقشات خلال اجتماع حلف شمال الأطلسي.
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