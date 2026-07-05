وقال "أكد الرئيس الأمريكي مجددا استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول ​للتغلب على الأزمة".

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه أيضا تحدث إلى ترامب.

وأبلغ القادة العسكريون الروس بوتين يوم الجمعة أن القوات الروسية ​استولت على مدينة كوستيانتينيفكا ذات الأهمية الاستراتيجية في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا.

ونفى زيلينسكي وهيئة الأركان العامة الأوكرانية أمس ‌السبت ⁠هذا الادعاء، قائلين إن القوات الأوكرانية لا تزال تسيطر على المدينة.

وأشارت روسيا إلى أن أي حل يجب أن يتضمن سيطرة موسكو الكاملة على منطقة دونباس الأوكرانية.

وترفض أوكرانيا هذا، وحث زيلينسكي بوتين الشهر الماضي على عقد لقاء ثنائي معه، لكن الرئيس الروسي رفض ذلك.

نقل أوشاكوف عن ترامب قوله ​إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ​ويتكوف وجاريد كوشنر سيواصلان ⁠محاولاتهما للتوسط في التوصل إلى تسوية، وهما مستعدان للقيام بزيارة أخرى إلى موسكو.

وتوقفت الجهود الدبلوماسية الأمريكية فعليا، في ظل تركيز واشنطن على الحرب مع ​إيران.