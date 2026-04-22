سكاي نيوز عربية: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، أنه سيتم تمديد وقف ⁠إطلاق ⁠النار ‌مع ⁠إيران إلى ⁠حين تقديم مقترح ⁠إيراني وانتهاء المباحثات.



وأضاف ترامب: "وجهت قواتنا المسلحة بمواصلة الحصار وأن تظل على أهبة الاستعداد وقادرة على التحرك".



وذكر ‌ترامب في منشور على تروث سوشال أن قراره جاء ‌بناء على طلب ‌باكستان ⁠تأجيل الهجمات حتى يتسنى للقادة والممثلين الإيرانيين التوصل ⁠إلى ‌ما أسماه اقتراحا ⁠موحدا.



وقال ترامب، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، في منشور على تروث سوشال: "انتهكت إيران وقف إطلاق النار عدة مرات"، في إشارة إلى الهدنة لمدة أسبوعين التي تنتهي مهلتها بحلول الأربعاء.



وكانت شبكة "إن بي سي" قد قالت في وقت سابق الثلاثاء، إن ترامب اجتمع مع نائبه والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر لمناقشة الخطوات التالية بشأن إيران.