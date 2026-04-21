قالیباف: ترامب يريد طاولة استسلام ولا نقبل التفاوض تحت التهديد.. نستعد لكشف أوراق جديدة في المعركة
21 April 2026
3 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن الرئيس دونالد ترامب يسعى من خلال الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار، لتحويل المفاوضات إلى طاولة استسلام أو تبرير تجدد الأعمال العدائية.
وكتب في حسابه على منصة "إكس": "ترامب يريد تحويل طاولة المفاوضات هذه إلى طاولة استسلام بفرض الحصار وانتهاك وقف إطلاق النار لتبرير تجدد الأعمال العدائية، كما يحلو له".
وأضاف: "نحن لا نقبل المفاوضات تحت وطأة التهديدات، وقد كنا خلال الأسبوعين الماضيين نستعد لكشف أوراق جديدة في ساحة المعركة".
ومع قرب انتهاء مدة سريان وقف إطلاق النار، تواصل باكستان جهودها لإقناع طهران بإرسال وفدها للمشاركة في جولة المحادثات الثانية مع واشنطن في إسلام أباد.
