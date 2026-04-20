أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية عن وقوع زلزال بلغت قوته المبدئية 7.4 درجة على مقياس ريختر قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بعد ظهر اليوم الإثنين.





وحذرت الوكالة من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي" بارتفاع يصل إلى 3 أمتار في محافظة إيواتيه وأجزاء من هوكايدو.



من جهته، قال أعلن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) إن زلزالا بلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة الساحل الشرقي لهونشو، اليابان، يوم الاثنين.



وأوضح المركز أن مركز الزلزال كان على عمق 13 كيلومترا.



موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا



في وقت لاحق، ضربت موجة تسونامي بارتفاع 80 سنتيمترا، بعد الزلزال القوي.



وأوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الموجة سُجّلت عند الساعة 17:34 (08,34 توقيت غرينتش) في ميناء كوجي بمحافظة إيواته، وذلك بعد دقيقتين من موجة أولى بلغ ارتفاعها 70 سنتيمترا، وبعد 41 دقيقة من الهزة الأرضية.

