أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل "حليف عظيم" للولايات المتحدة، معتبرا أن موقفها في أوقات الصراع والتوتر يثبت شجاعتها وذكاءها وولاءها لمصالح واشنطن.

وقال ترامب: "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة الأميركية. إنها شجاعة، جريئة، مخلصة وذكية".

وأضاف ترامب أن إسرائيل تظهر قدرتها القتالية وتماسكها في اللحظات الحاسمة، على عكس جهات أخرى يرى أنها "كشفت عن حقيقتها" في لحظات الضغط، مضيفا أن "إسرائيل تقاتل بقوة وتعرف كيف تنتصر".