ترامب يشيد بإسرائيل: حليف عظيم يتمتع بالشجاعة والقدرة على الانتصار
-
19 April 2026
-
42 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إسرائيل "حليف عظيم" للولايات المتحدة، معتبرا أن موقفها في أوقات الصراع والتوتر يثبت شجاعتها وذكاءها وولاءها لمصالح واشنطن.
وقال ترامب: "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة الأميركية. إنها شجاعة، جريئة، مخلصة وذكية".
وأضاف ترامب أن إسرائيل تظهر قدرتها القتالية وتماسكها في اللحظات الحاسمة، على عكس جهات أخرى يرى أنها "كشفت عن حقيقتها" في لحظات الضغط، مضيفا أن "إسرائيل تقاتل بقوة وتعرف كيف تنتصر".
-
Just in
-
09 :06
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر "إكس": مقاتلو الجيش يواصلون العمل لإزالة التهديدات وضمان أمن مواطني إسرائيل
-
09 :02
الكويت دانت الاعتداء على اليونيفيل بجنوب لبنان: لضرورة محاسبة المسؤولين عنه
-
08 :59
إعلام باكستاني: ترامب تحدث مع قائد الجيش عاصم منير أثناء وجوده في إيران
-
08 :57
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور) تتمة
-
08 :53
تحذير إسرائيلي: فشل المفاوضات يعني ضربات قاسية على إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
08 :45
قيادة الجيش: فتحنا طريق الخردلي بالكامل وجسر برج رحال جزئيًا ونعمل على تأهيل جسر طيرفلسيه مع استمرار مهمات فتح الطرقات وحفظ الأمن
-
-
Other stories
-
-
-
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه بحر اليابان
-
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
-
إغلاق «هرمز» مجدداً يعقّد المفاوضات
-
-
ترامب بعد إغلاق "هرمز" مجددا: إيران لا يمكنها ابتزاز أميركا
-
مفاوضات صفقة واشنطن.. 20 مليار دولار مقابل يورانيوم طهران
-
إيران تعلن استعادة “السيطرة الصارمة” على مضيق هرمز
-
كوبا ترفع جهوزيتها…
-
ترامب: سننشر "قريبًا جدًا جدًا" ملفات "مهمة للغاية" حول الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر غير المفسرة
-
ترامب: يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى
-
إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز
-
بقائي: إيران حارس مضيق هرمز ولن تتهاون بضمان مصالح وحقوق الشعب الإيراني
-
تقارير عن «اختفاء» علماء نوويين أميركيين.. وترمب: «أمر بالغ الخطورة»
-
تقرير: أميركا أبلغت دولاً أوروبية باحتمال تأخر شحنات أسلحة
-
EXCLUSIVE
إدارة ترمب تسعى لترحيل المعلق الإعلامي الإيراني يوسف عزيزي
-
أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران
-
الرئيس الكوبي يؤكد أن بلاده «على أهبة الاستعداد» لهجوم أميركي محتمل
-
وزير الحرب يقتبس فقرة من فيلم باعتبارها من الكتاب المقدس
-
البابا: "العالم تدمره حفنة من المتسلطين"
-
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
الجنوب يستعيد أنفاسه… "الجيش" يفتح طرقات ويُرمّم جسوراً بعد وقف نار (صور)
-
-
-
19 April 2026
-
تحذير إسرائيلي: فشل المفاوضات يعني ضربات قاسية على إيران
-
-
19 April 2026
-
قاليباف يقول إن المفاوضات مع الولايات المتحدة أحرزت تقدما لكن الاتفاق النهائي لا يزال "بعيدا"
-
-
19 April 2026
-
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية عدة باتجاه بحر اليابان
-
-
-
19 April 2026
-
ترامب ينشر “My Way” ويترقّب مصير المفاوضات مع إيران: القرار خلال ساعات
-
-
-
19 April 2026
-
فضل الله: 17 أيار اخر لن يمر في لبنان
-
-
-
19 April 2026
-
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان
-
-
-
19 April 2026
-
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة
-
-
-
19 April 2026
-
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله
-
-
-
19 April 2026
-
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق
-
-
-
19 April 2026