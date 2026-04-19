سكاي نيوز عربية: دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إسرائيل، واصفا إياها بالحليف العظيم للولايات المتحدة.





وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة".





وتابع الرئيس الأميركي: "إنهم شجعان وجريئون ومخلصون وأذكياء، وعلى عكس غيرهم ممن كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والتوتر، فإن إسرائيل تقاتل بشراسة، وتعرف كيف تنتصر".



وأتى منشور ترامب في وقت تتصاعد به أزمة مضيق هرمز، وسط احتمالات بأن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.

