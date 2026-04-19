ترامب: إسرائيل حليف عظيم لنا سواء أحبها الناس أم لا
19 April 2026
5 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: دافع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن إسرائيل، واصفا إياها بالحليف العظيم للولايات المتحدة.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال": "سواء أحب الناس إسرائيل أم لا، فقد أثبتت أنها حليف عظيم للولايات المتحدة".
وتابع الرئيس الأميركي: "إنهم شجعان وجريئون ومخلصون وأذكياء، وعلى عكس غيرهم ممن كشفوا عن حقيقتهم في لحظات الصراع والتوتر، فإن إسرائيل تقاتل بشراسة، وتعرف كيف تنتصر".
وأتى منشور ترامب في وقت تتصاعد به أزمة مضيق هرمز، وسط احتمالات بأن تستأنف الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران.
Just in
07 :45
صنعاء تلوح بإغلاق مضيق باب المندب إذا واصلت واشنطن سياساتها “المعيقة للسلام” في المنطقة
07 :42
مقتل جندي إسرائيلي وإصابة 9 في جنوب لبنان (سكاي نيوز عربية) تتمة
07 :30
الجيش الإسرائيلي يعلن إقامة «خط أصفر» في جنوب لبنان على غرار غزة (الأنباء) تتمة
07 :23
"هآرتس": بعد أن اكتملت الإهانة العلنية لنتنياهو يقول أنصاره بمرارة إن ترامب ألقى به تحت العجلات
07 :21
جنبلاط يحيي أهل الجنوب على صمودهم ويرفض الكلام بأن يقوم الجيش بنزع سلاح حزب الله (العهد) تتمة
07 :11
"الحزب": إذا أصر رئيسا الجمهورية والحكومة على طريق المفاوضات المباشرة فإنهما في طريق ونحن في طريق (النهار) تتمة
