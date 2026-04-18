إيران تعلن استعادة “السيطرة الصارمة” على مضيق هرمز
18 April 2026
12 secs ago
source: tayyar.org
أعلنت إيران، استعادة “السيطرة الصارمة” على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.
وقال مقر “خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن “الجمهورية الإسلامية وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز”، مضيفًا أن “الأميركيين يواصلون ممارسة القرصنة والنهب تحت ما يسمى بالحصار”.
وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي: “لهذا السبب، عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، ويخضع هذا المضيق الاستراتيجي لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية”.
Just in
13 :32
"الوكالة الوطنية": مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تباشر إصلاح الأعطال في المنشآت والمحطات لإعادة ضخ المياه تدريجيًا مع عودة الأهالي
13 :18
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين 3 مركبات قبل جسر خلدة باتجاه انفاق المطار
13 :03
قصف مدفعي يستهدف بلدة بيت ليف في القطاع الأوسط وبلدتي القنطرة وتولين في القطاع الشرقي
12 :59
"تسنيم" عن مصدر إيراني مطلع: أبلغنا الجانب الأميركي بعدم موافقتنا على جولة ثانية عبر الوسيط الباكستاني
12 :44
رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني: حذرناكم لكنكم لم تنتبهوا لذلك استمتعوا بعودة وضع مضيق هرمز إلى ما كان عليه سابقاً
12 :43
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟! تتمة
Other stories
كوبا ترفع جهوزيتها…
ترامب: سننشر "قريبًا جدًا جدًا" ملفات "مهمة للغاية" حول الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر غير المفسرة
ترامب: يمكننا أن نجعل لبنان بلدا عظيما مرة أخرى
إيران أبلغت الوسطاء أنها ستواصل تقييد عدد السفن التي تعبر مضيق هرمز
بقائي: إيران حارس مضيق هرمز ولن تتهاون بضمان مصالح وحقوق الشعب الإيراني
تقارير عن «اختفاء» علماء نوويين أميركيين.. وترمب: «أمر بالغ الخطورة»
تقرير: أميركا أبلغت دولاً أوروبية باحتمال تأخر شحنات أسلحة
EXCLUSIVE
إدارة ترمب تسعى لترحيل المعلق الإعلامي الإيراني يوسف عزيزي
أستراليا تؤكد أنها لم تتلق طلبات جديدة من الولايات المتحدة للمساعدة في حرب إيران
الرئيس الكوبي يؤكد أن بلاده «على أهبة الاستعداد» لهجوم أميركي محتمل
وزير الحرب يقتبس فقرة من فيلم باعتبارها من الكتاب المقدس
البابا: "العالم تدمره حفنة من المتسلطين"
حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" تعبر بحر العرب
ترامب: إيران بلد قوي وذكي ويمتلك مقاتلين أشداء... وافقت على تسليم مخزون اليورانيوم المخصب
أميركيان يدفعان ببراءتهما من تهم التخطيط لهجوم إرهابي في نيويورك
فيديو لشرطيَين أميركيَين يضربان رجلا أسود في بروكلين يثير غضباً واسعاً
"الشيوخ الأميركي" يخفق بوقف الدعم العسكري لإسرائيل
14 قتيلاً إثر سقوط حافلة في وادٍ بالإكوادور
بعد اعتراف روسيا.. اتفاق بشأن "كارثة الطائرة الأذربيجانية"
سجن مواطنَين أميركيَين يديران شبكة تمويل سرية لكوريا الشمالية
أسعد أبو خليل في نقدٍ عنيف لحزب الله: كيف أتى جوزيف عون رئيساً؟!
سلام من بعبدا: الأمن أولًا.. وعودة النازحين مسؤولية الدولة
كوبا ترفع جهوزيتها…
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية
إسرائيل تعتزم فرض "الخط الأصفر" داخل لبنان!
ترامب: سننشر "قريبًا جدًا جدًا" ملفات "مهمة للغاية" حول الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر غير المفسرة
"لن ننسى".. تغريدة صباحية للحريري
بو جودة: انتصارات وهمية من طهران إلى بيروت!
الخوري: الدولة القوية هي الأساس
لبنان والهدنة في المشروع السعودي: نفوذ إيران وخطر إسرائيل
