أعلنت إيران، استعادة “السيطرة الصارمة” على مضيق هرمز ردا على استمرار الحصار الأميركي، متراجعة بذلك عن قرارها في اليوم السابق بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.



وقال مقر “خاتم الأنبياء”، وهو غرفة العمليات المركزية للقوات الإيرانية، إن “الجمهورية الإسلامية وافقت بحسن نية على السماح لعدد محدود من ناقلات النفط والسفن التجارية بالمرور عبر مضيق هرمز”، مضيفًا أن “الأميركيين يواصلون ممارسة القرصنة والنهب تحت ما يسمى بالحصار”.



وأضاف في بيان نقله التلفزيون الرسمي: “لهذا السبب، عادت السيطرة على مضيق هرمز إلى وضعها السابق، ويخضع هذا المضيق الاستراتيجي لإدارة ورقابة صارمة من قبل القوات المسلحة الإيرانية”.

