ترامب: سننشر "قريبًا جدًا جدًا" ملفات "مهمة للغاية" حول الأجسام الطائرة المجهولة والظواهر غير المفسرة
18 April 2026
4 mins ago
source: CNN
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أن حكومته ستنشر "قريباً جداً جداً" ملفاتٍ تتعلق بالأجسام الطائرة المجهولة والظواهر غير المفسرة.
وأضاف ترامب، خلال كلمته في فعاليةٍ نظمتها منظمة "تيرنينج بوينت يو إس إيه" في مدينة فينيكس بولاية أريزونا: "هذه العملية جاريةٌ على قدمٍ وساق، وعثرنا على العديد من الوثائق المهمة للغاية، ولا بد لي من القول، إن عمليات النشر الأولى ستبدأ قريباً جداً جداً".وكان ترامب أعلن في فبراير/شباط أنه وجّه وزارة الدفاع (البنتاغون) وجهات أخرى للبدء في تحديد ونشر ملفاتٍ تتعلق بالكائنات الفضائية والحياة خارج كوكب الأرض، والأجسام الطائرة المجهولة.
وجاءت تصريحات ترامب في فبراير، بعد أن لفت الرئيس الأسبق باراك أوباما انتباه وسائل الإعلام عندما بدا وكأنه يُؤكد وجود الكائنات الفضائية في مقابلة مع مُقدم البودكاست برايان تايلر كوهين، حيث قال رداً على سؤال حول ما إذا كانت الكائنات الفضائية حقيقية: "إنها موجودة، لكنني لم أرها".
وأوضح أوباما لاحقاً في منشور على إنستغرام أنه كان يشير إلى الاحتمالية الإحصائية لوجود حياة على كواكب أخرى نظراً لاتساع الكون، وكتب: "لكن المسافات بين الأنظمة الشمسية شاسعة جداً لدرجة أن احتمالية زيارة كائنات فضائية لنا ضئيلة، ولم أرَ أي دليل خلال فترة رئاستي على تواصل كائنات فضائية معنا".
وعندما سُئل ترامب عن هذه التصريحات، قال: "حسناً، لا أعرف إن كانت حقيقية أم لا. أستطيع أن أؤكد لكم أنه سرّب معلومات سرية. ليس من المفترض أن يفعل ذلك. لقد ارتكب خطأً فادحاً".
11 :41
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر: إغلاق هرمز يعكس ارتباكاً داخل قيادة إيران فعراقجي أعلن فتحه والحرس الثوري أغلقه
11 :39
كوبا ترفع جهوزيتها… تتمة
11 :37
تهدئة بلا ضمانات وهدنة من دون بنية سياسية تتمة
11 :34
الحرس الثوري: مضيق هرمز سيظل تحت "السيطرة الصارمة" حتى إنهاء الحصار الأميركي
11 :33
الحرس الثوري الإيراني: إعادة إغلاق مضيق هرمز
11 :16
المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مضيق هرمز سيبقى ضمن إدارة قواتنا المسلحة وتحت رقابة مشددة
