روسيا اليوم: أكد نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أن وقف الإمدادات المباشرة للأسلحة الأمريكية إلى أوكرانيا يعد أحد أهم إنجازات الإدارة الحالية.



وشدد فانس خلال كلمته في منتدى بجامعة ولاية جورجيا: "لقد قلت إنه ينبغي علينا التوقف عن تمويل الحرب في أوكرانيا. واضح؟ ومن الواضح أنني ما زلت أعتقد ذلك".



وأضاف: "وهذا أحد إنجازات إدارتنا التي تثير فيّ أكبر قدر من الفخر: لقد قلنا لأوروبا إنه إذا كنتم تريدون شراء الأسلحة، فيمكنكم فعل ذلك، لكن الولايات المتحدة لم تعد تشتري الأسلحة وترسلها إلى أوكرانيا. لقد خرجنا ببساطة من هذا العمل. لذا فهذا أمر جيد جدا".



يأتي تصريح فانس في سياق سياسة إدارة ترامب القاضية بتحويل عبء تمويل أوكرانيا إلى الحلفاء الأوروبيين، حيث سبق أن صرح في مقابلة مع قناة فوكس نيوز بأن واشنطن "انتهت" من تمويل أوكرانيا، مضيفا أن الأوروبيين يمكنهم شراء الأسلحة من المنتجين الأمريكيين إذا أرادوا مواصلة دعم كييف، "لكننا لن نمولها بأنفسنا بعد الآن".



ويعكس هذا الموقف تحولا استراتيجيا في السياسة الأمريكية تجاه النزاع الأوكراني، حيث تركز الإدارة على تحميل الشركاء الأوروبيين المسؤولية المالية مع إبقاء الباب مفتوحا أمام مبيعات الأسلحة الأمريكية للحلفاء.



في المقابل تؤكد روسيا أن استمرار ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا يعرقل جهود التسوية السلمية ويمثل "لعباً بالنار".