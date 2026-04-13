ماكرون: فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل
13 April 2026
source: tayyar.org
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي ادّخار أي جهد من أجل التوصل سريعًا إلى حلّ متين ودائم للنزاع في الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية.
وأوضح ماكرون في منشور عبر "اكس" أن هذا الحل يجب أن يوفّر إطارًا قويًا يمكّن كل طرف من العيش بسلام وأمن.
كما شدّد على ضرورة معالجة جميع القضايا الجوهرية بحلول مستدامة، سواء تلك المتعلقة بالأنشطة النووية والبالستية لإيران أو بدورها المزعزع للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى استئناف الملاحة الحرة وغير المقيّدة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وضمان عودة لبنان إلى مسار السلام مع الاحترام الكامل لسيادته وسلامة أراضيه.
وأكد ماكرون أن فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل، كما فعلت منذ اليوم الأول للنزاع.
وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أعلن أن بلاده ستنظم، بالتعاون مع المملكة المتحدة، مؤتمرًا خلال الأيام المقبلة، يضم دولًا مستعدة للمساهمة في مهمة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.
وأشار إلى أن هذه المهمة ستكون دفاعية بحتة، ومنفصلة عن أطراف النزاع، على أن يتم نشرها فور ما تسمح به الظروف.
Just in
14 :29
كواليس - مئات الصهاريج من الحازمية إلى العدلية... ما السبب؟ تتمة
14 :29
كواليس - مئات الصهاريج من الحازمية إلى العدلية... ما السبب؟ تتمة
14 :23
رئيس الوزراء الإسرائيليّ نتنياهو:
- القتال مستمر طوال الوقت وهناك معارك متواصلة في بنت جبيل بجنوب لبنان
- لا نتحدث عن 5 مواقع في جنوب لبنان بل حزام أمني لإزالة خطر غزو حزب الله وإبعاد تهديد الصواريخ
14 :20
وزير الخارجية الإيطالي من بعبدا:
- أنا هنا لأحمل تضامن إيطاليا مع لبنان الذي يعاني من الإعتداءات ومن الأساس لنا أن ندعم المؤسسات اللبنانية ابتداء من الرئيس عون وتعزيز قدرات الجيش اللبناني من خلال البعثة الثنائية الإيطالية العسكرية
- نريد أن ندعم الشعب اللبناني والنازحين ولقد سبق لنا أن أرسلنا مساهمة كبيرة للشعب اللبناني والنازحين وسنفعل ذلك قريبًا بالاشتراك مع الفاو
- إيطاليا تدين اعتداءات حزب الله العسكرية على إسرائيل أن ذلك لا يؤدي إلى أي إحلال للاستقرار في الجنوب ونحن نثق بالقوات المسلحة اللبنانية ونعوّل على دور الجيش اللبناني من أجل ضمان وحدة واستقرار لبنان
- من المهم جدًّا أن تثمر اللقاءات التي ستبدأ غدًا في واشنطن وقفاً لإطلاق النار وإيطاليا مستعدة لاستضافة اجتماعات للمفاوضات في المستقبل من أجل التوصل إلى حالة استقرار وسلام
14 :08
"القناة 12" الإسرائيلية عن نتنياهو: القتال مستمر وندعم موقف ترامب بفرض حصار بحريّ على إيران
14 :06
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات إنذار متواصلة في منطقة نهاريا وشمالها بعد رصد تسلل مسيرة من لبنان
