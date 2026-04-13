أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا ينبغي ادّخار أي جهد من أجل التوصل سريعًا إلى حلّ متين ودائم للنزاع في الشرق الأوسط عبر الوسائل الدبلوماسية.



وأوضح ماكرون في منشور عبر "اكس" أن هذا الحل يجب أن يوفّر إطارًا قويًا يمكّن كل طرف من العيش بسلام وأمن.



كما شدّد على ضرورة معالجة جميع القضايا الجوهرية بحلول مستدامة، سواء تلك المتعلقة بالأنشطة النووية والبالستية لإيران أو بدورها المزعزع للاستقرار في المنطقة، إضافة إلى استئناف الملاحة الحرة وغير المقيّدة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، وضمان عودة لبنان إلى مسار السلام مع الاحترام الكامل لسيادته وسلامة أراضيه.



وأكد ماكرون أن فرنسا مستعدة للقيام بدورها الكامل، كما فعلت منذ اليوم الأول للنزاع.



وفي ما يتعلق بمضيق هرمز، أعلن أن بلاده ستنظم، بالتعاون مع المملكة المتحدة، مؤتمرًا خلال الأيام المقبلة، يضم دولًا مستعدة للمساهمة في مهمة متعددة الجنسيات ذات طابع سلمي، تهدف إلى استعادة حرية الملاحة في المضيق.



وأشار إلى أن هذه المهمة ستكون دفاعية بحتة، ومنفصلة عن أطراف النزاع، على أن يتم نشرها فور ما تسمح به الظروف.