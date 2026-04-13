روسيا اليوم: حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة مسؤولية فشل مفاوضات إسلام آباد، مؤكدا أن مطالب واشنطن المفرطة والتهديدات بالحصار حالت دون إبرام "مذكرة تفاهم" كانت وشيكة.



وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إكس": "في محادثات مكثفة هي الأرفع مستوى منذ 47 عاما، انخرطت إيران مع الولايات المتحدة بحسن نية لإنهاء الحرب، ولكن عندما كنا قاب قوسين أو أدنى من إبرام مذكرة تفاهم إسلام آباد، اصطدمنا بالمطالب المفرطة، والتغيير المستمر للأهداف، والتهديدات بالحصار".



واختتم بالقول: "حُسن النوايا يُولّد نوايا حسنة، والعداء يُولد العداء".