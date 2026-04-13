عراقجي: واشنطن لم تستخلص العبر وأفشلت تفاهما كان وشيكا بمطالبها المفرطة والتهديد بالحصار
13 April 2026
8 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: حمل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الولايات المتحدة مسؤولية فشل مفاوضات إسلام آباد، مؤكدا أن مطالب واشنطن المفرطة والتهديدات بالحصار حالت دون إبرام "مذكرة تفاهم" كانت وشيكة.
وكتب عراقجي في حسابه على منصة "إكس": "في محادثات مكثفة هي الأرفع مستوى منذ 47 عاما، انخرطت إيران مع الولايات المتحدة بحسن نية لإنهاء الحرب، ولكن عندما كنا قاب قوسين أو أدنى من إبرام مذكرة تفاهم إسلام آباد، اصطدمنا بالمطالب المفرطة، والتغيير المستمر للأهداف، والتهديدات بالحصار".
واختتم بالقول: "حُسن النوايا يُولّد نوايا حسنة، والعداء يُولد العداء".
Just in
08 :21
مسؤول أميركي: إيران رفضت مطالب واشنطن بوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وكذلك فتح مضيق هرمز بالكامل
08 :19
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في المطلة ومسغاف عام بالجليل الأعلى إثر رصد تسلل مسيرة من لبنان
08 :18
البيت الأبيض: بعد 21 ساعة من المفاوضات إيران اختارت السلاح النووي على السلام
07 :56
غارتان إسرائيليتان على محيط بلدة شوكين جنوبي لبنان
07 :55
ترامب يعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية! تتمة
07 :46
غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة شوكين
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
ترامب: سنعمل على فتح هرمز,.. وتفعيل الحصار البحري على إيران
الجيش الأمريكي يعلن البدء اليوم الإثنين بتنفيذ حصار على حركة الملاحة البحرية من موانئ إيران
الحرس الثوري الإيراني يعلن سيطرته على مضيق هرمز...اليكم ما هدد به!
إيران رفضت دعوة لوقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين وفتح مضيق هرمز بالكامل
إذا لم تتراجع إيران... ترامب يلوّح بخيار بديل
الخارجية الإيرانية: نجاح المفاوضات يعتمد على تخلي أميركا عن «المطالب المفرطة»
خلافان رئيسيان وراء فشل مفاوضات إسلام آباد... ما هما؟
ترامب يهدد الصين ويقول: لا يهم إن تم الاتفاق مع إيران أو لا.. نحن منتصرون في كل الأحوال
الوفد الأميركي يغادر باكستان بعد فشل المفاوضات مع إيران
ضمانات أميركية بتحييد العاصمة بيروت عن الغارات حتى يوم الثلاثاء
سباق دبلوماسي في باكستان…قاليباف وعراقجي يجتمعان بشهباز شريف
هدنة بين روسيا وأوكرانيا لمناسبة عيد الفصح
صور الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ميناب على متن طائرة الوفد الإيراني إلى باكستان (صورة)
أسلحة صينية لإيران… تطور يهدد مسار التهدئة
ترامب يقول إنه تم تقديم خطط لإقامة قوس للنصر في واشنطن (صورة)
الوفد إلايراني وصل اليوم إلى إسلام آباد للمشاركة في المحادثات...ممن يتألف؟
رئيس مجلس الشورى الايراني يشدد على وقف النار في لبنان والافراج عن الأصول الإيرانية المجمّدة "قبل المفاوضات"
البابا لاون: من كان تلميذاً للمسيح لا يقف أبداً إلى جانب من حمل السيف ويلقي القنابل
ترامب يعلن موعد بدء الحصار على الموانئ الإيرانية!
حصار هرمز و"أسطول الأشباح"..كيف ستخنق واشنطن النفط الإيراني؟
ترامب يهاجم البابا: لست من المعجبين به
إسرائيل أرادت تحقيق إنجاز ميداني كبير قبل موعد الثلاثاء
أسعار النفط العالمية تقفز 8% بعد إعلان ترامب حصار الموانئ الإيرانية وبرنت يتجاوز 102 دولار للبرميل
لبنان تبلغ رفضا اسرائيليا قاطعا للإعلان عن وقف لإطلاق النار قبل يوم المفاوضات
عناوين الصحف ليوم الأثنين 13 نيسان 2026
قاليباف: فليختبروا عزيمتنا مرة أخرى لنلقنهم درسًا أشد
ترقب حذر للمفاوضات الإسرائيلية ــ اللبنانية غداً... تل أبيب استبقتها بتأكيد التمسك بالاحتلال
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل ومحيطها
