روسيا اليوم: قفزت أسعار النفط العالمية بنسبة 8% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض حصار بحري على مضيق هرمز، متجاوزةً خام برنت حاجز 102 دولار للبرميل، وفقًا لبيانات التداول.



واعتبارًا من الساعة 01:01 بتوقيت موسكو، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو بنسبة 7.76% مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، ليصل إلى 102.59 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف (نايمكس) لشهر مايو بنسبة 8.2%، ليصل إلى 104.51 دولارا.