قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، إن إدارته قدمت رسميا خططا لإقامة قوس للنصر في منطقة واشنطن.



ووصف ترامب على منصته "تروث سوشال" قوس النصر بأنه "أعظم وأجمل" قوس للنصر في العالم، وقال إنه سيكون "إضافة رائعة" لمنطقة العاصمة.



وقال ترامب في منشوره على منصة تروث سوشيال "يسرني أن أعلن أن إدارتي قدّمت اليوم رسميًا العرض والخطط إلى لجنة الفنون الجميلة المرموقة، وذلك لإنشاء أعظم وأجمل قوس نصر في العالم. سيكون هذا إضافة رائعة لمنطقة واشنطن العاصمة، ليستمتع به جميع الأميركيين لعقود طويلة قادمة! الرئيس دونالد جيه. ترامب".



وتساءل النقاد عن جدوى المشروع وحذروا من تكاليفه الباهظة.



ووفقا للخطط التي قدمتها لجنة الفنون الجميلة، فإن ارتفاع القوس سيبلغ 76,2 مترا، متجاوزا بذلك نصب الثورة في مكسيكو سيتي بفارق 9 أمتار، ما يجعله أكبر بناء من نوعه في العالم بحيث يزيح أيضا قوس النصر في بيونغ يانغ إلى المركز الثالث.



كما سيتفوق القوس المزين بالذهب على نصب لنكولن التذكاري الذي يبلغ ارتفاعه نحو 30 مترا عند الضفة الأخرى لنهر بوتوماك، وسيكون مرئيا بوضوح من مقبرة أرلينغتون الوطنية في ولاية فرجينيا حيث يرقد العديد من الجنود الأميركيين الذين سقطوا في المعارك.



وتظهر التصاميم وجود تمثال مذهب لسيدة حرية مجنحة يحيط بها نسرين على سطح القوس.



ونقشت على جانبي القوس الذي يشبه قوس النصر في باريس عبارتا "أمة واحدة تحت الله" و"الحرية والعدالة للجميع".



وصرح ترامب الذي كان من أشهر مطوري العقارات في أميركا قبل دخوله معترك السياسة، بأن المشروع سيُبنى احتفالا بالذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة وإعلان استقلالها عن بريطانيا عام 1776.



ويبلغ ارتفاع قوس النصر في باريس، الذي اكتمل بناؤه عام 1836، نحو 50 مترا.



وتم التخطيط لقوس النصر ليكون بمثابة دائرة مرورية على حافة مقاطعة كولومبيا، حيث يؤدي جسر أرلينغتون التذكاري إلى نصب لنكولن التذكاري.



وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن خبراء الهندسة المعمارية انتقدوا الارتفاع المخطط للقوس، قائلين إنه لن يتناسب مع المباني المحيطة.



وفي الوقت نفسه، قالت الصحيفة إن بعض المؤرخين يؤيدون إقامة قوس للنصر في العاصمة الأميركية.



وأطلقت وسائل الإعلام الأميركية على البناء اسم "قوس ترامب".

