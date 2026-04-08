مجلس الأمن القومي الإيراني: واشنطن أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحناها... من بينها وقف الحرب على جميع الجبهات
08 April 2026
4 secs ago
source: الميادين
الميادين: أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن إيران، بدعم محور المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.
وتوجه إلى أبناء الشعب الإيراني معلناً النصر قائلاً: "نُحيطكم علماً بأن العدو، في حربه الجائرة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، قد مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها".
وأوضح البيان أن "العدو ظن عند إشعال هذه الحرب الظالمة أنه سيتمكن بسرعة من شل القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية وفرض الاستسلام، وأن بإمكانه تقسيم إيران ونهب ثرواتها وترك شعبها غارقاً في الفوضى".
وأكمل أن "مجاهدي إيران، مستلهمين العزم من إيمانهم ونهج سيد الشهداء، وجهوا درساً تاريخياً حاسماً للعدو، فارضين واقعاً ينهي طموحاته العدوانية ويُذيقه مرارة الهزيمة أمام إرادة الشعب الإيراني".
وأشار المجلس إلى أن "إيران ومحور المقاومة خاضوا واحدة من أعنف الحروب المركّبة في التاريخ، ونجحوا في خلال هذه المواجهة في تحقيق جميع أهدافهم حيث تم تدمير القسم الأكبر من القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، وإلحاق خسائر جسيمة في بنيتها التحتية وإمكاناتها، إلى جانب توجيه ضربات موجعة داخل الأراضي المحتلة، ما ضيّق الخناق على العدو في جميع الجبهات".
ولفت البيان إلى أن العدو، بعد نحو 10 أيام من اندلاع الحرب، "أدرك عجزه التام عن تحقيق النصر، ولجأ عبر قنوات متعددة إلى طلب التواصل مع إيران والسعي لوقف إطلاق النار".
الولايات المتحدة أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحتها إيران
وأوضح المجلس أن البنود الإيرانية العشر تتضمن "التزاماً مبدئياً بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والاعتراف بحقها في التخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، وتعويض إيران عن الأضرار، وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة ضد المقاومة في لبنان"، مؤكداً أن الولايات المتحدة أجبرت على القبول بهذه الخطة.
وختم البيان بالقول إن "هذا الإنجاز تحقق ببركة دماء قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنئي، وبحكمة وتدبير قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي، وبفضل تضحيات وبسالة المجاهدين في ساحات القتال، لا سيما الحضور الشعبي التاريخي والمُلهم منذ الأيام الأولى للحرب".
Just in
07 :29
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض" تتمة
07 :24
مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في بلدة قانا
07 :22
ترامب:
- إيران تستطيع البدء بعملية إعادة الإعمار
- لدينا اتفاقية من 15 بندا وتم التوافق على معظمها، سنرى ما سيحدث وما إذا كان سيتم إنجازها
07 :15
ترامب في تغريدة:
- انه يوم عظيم للسلام في العالم
- سنساهم في تنظيم الامور في مضيق هرمز.الكثير من الاعمال الايجابية و الكثير من الاموال في الانتظار
- قد يصبح هذا العصر الذهبي للشرق الاوسط
07 :02
رئيس وزراء ماليزيا: مقترح طهران المؤلف من 10 نقاط يبشر باستعادة السلام والاستقرار ويجب ترجمته لاتفاق شامل
06 :52
4 ضحايا في غارة إسرائيلية استهدفت سيارة إسعاف في القليلة في الجنوب (الجمهورية)
"وقف الحرب على كل الجبهات ومنها لبنان موجود في كل نسخ اتفاق التفاوض!"
08 April 2026
نتنياهو: ندعم قرار ترامب بتعليق الغارات على إيران
08 April 2026
لبنان: 8 شهداء و22 جريحاً بعدوان إسرائيلي على صيدا
08 April 2026
مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار لا يشمل لبنان
08 April 2026
ترامب يصف اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران بـ"الانتصار الشامل"
08 April 2026
البيت الأبيض: ترامب نجح في إعادة فتح مضيق هرمز
08 April 2026
إيران تنتظر رد الفيفا بشأن تغيير مكان إقامة مبارياتها في كأس العالم
08 April 2026
رئيس وزراء باكستان: واشنطن وطهران اتفقتا على هدنة تشمل لبنان
08 April 2026
الدولار يتحصن بالتوترات الجيوسياسية مع اقتراب مهلة ترمب لطهران
08 April 2026
بروتين واحد يقود شيخوخة الدماغ.. وخفضه يعيد الذاكرة
08 April 2026