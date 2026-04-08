الميادين: أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، منتصف ليل الثلاثاء- الأربعاء، أن إيران، بدعم محور المقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين المحتلة، "حققت نصراً عظيماً خلال الـ40 يوماً الماضية في مواجهة الولايات المتحدة و"إسرائيل"، بعد فشل القوات الأميركية والإسرائيلية في تحقيق أهدافهما العسكرية وفرض السيطرة على إيران"، مؤكداً أن الضربات القاسية التي وجهت للعدو ستظل راسخة في الذاكرة التاريخية للبشرية.



وتوجه إلى أبناء الشعب الإيراني معلناً النصر قائلاً: "نُحيطكم علماً بأن العدو، في حربه الجائرة وغير القانونية والإجرامية ضد الشعب الإيراني، قد مُني بهزيمة تاريخية ساحقة لا يمكن إنكارها".



وأوضح البيان أن "العدو ظن عند إشعال هذه الحرب الظالمة أنه سيتمكن بسرعة من شل القدرات الصاروخية والطائرات المسيّرة الإيرانية وفرض الاستسلام، وأن بإمكانه تقسيم إيران ونهب ثرواتها وترك شعبها غارقاً في الفوضى".





وأكمل أن "مجاهدي إيران، مستلهمين العزم من إيمانهم ونهج سيد الشهداء، وجهوا درساً تاريخياً حاسماً للعدو، فارضين واقعاً ينهي طموحاته العدوانية ويُذيقه مرارة الهزيمة أمام إرادة الشعب الإيراني".



وأشار المجلس إلى أن "إيران ومحور المقاومة خاضوا واحدة من أعنف الحروب المركّبة في التاريخ، ونجحوا في خلال هذه المواجهة في تحقيق جميع أهدافهم حيث تم تدمير القسم الأكبر من القدرات العسكرية الأميركية في المنطقة، وإلحاق خسائر جسيمة في بنيتها التحتية وإمكاناتها، إلى جانب توجيه ضربات موجعة داخل الأراضي المحتلة، ما ضيّق الخناق على العدو في جميع الجبهات".



ولفت البيان إلى أن العدو، بعد نحو 10 أيام من اندلاع الحرب، "أدرك عجزه التام عن تحقيق النصر، ولجأ عبر قنوات متعددة إلى طلب التواصل مع إيران والسعي لوقف إطلاق النار".





الولايات المتحدة أجبرت على القبول بخطة من 10 بنود طرحتها إيران

وأوضح المجلس أن البنود الإيرانية العشر تتضمن "التزاماً مبدئياً بعدم الاعتداء، واستمرار سيطرة إيران على مضيق هرمز، والاعتراف بحقها في التخصيب، ورفع جميع العقوبات الأولية والثانوية، وإنهاء قرارات مجلس الأمن ومجلس المحافظين، وتعويض إيران عن الأضرار، وسحب القوات القتالية الأميركية من المنطقة، ووقف الحرب على جميع الجبهات بما فيها الجبهة ضد المقاومة في لبنان"، مؤكداً أن الولايات المتحدة أجبرت على القبول بهذه الخطة.



وختم البيان بالقول إن "هذا الإنجاز تحقق ببركة دماء قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي خامنئي، وبحكمة وتدبير قائد الثورة الإسلامية والقائد العام للقوات المسلحة السيد مجتبى خامنئي، وبفضل تضحيات وبسالة المجاهدين في ساحات القتال، لا سيما الحضور الشعبي التاريخي والمُلهم منذ الأيام الأولى للحرب".