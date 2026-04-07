مذكرة استخباراتية تكشف وضع مجتبى خامنئي: "في حالة طبية خطيرة"؟!
07 April 2026
4 secs ago
source: tayyar.org
أفادت مذكرة دبلوماسية تستند إلى معلومات استخباراتية أميركية وإسرائيلية بأن المرشد الأعلى الجديد لإيران، مجتبى خامنئي، في حالة صحية حرجة ويتلقى العلاج في مدينة قم، وسط ترجيحات بعدم قدرته على إدارة شؤون البلاد.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة The Times، فإن خامنئي، نجل المرشد السابق علي خامنئي الذي قُتل في ضربة أميركية–إسرائيلية، يُعتقد أنه فاقد للوعي ويعاني من حالة طبية "خطيرة". وتشير المذكرة، التي تمّت مشاركتها مع حلفاء خليجيين، إلى أن وضعه الصحي يمنعه من المشاركة في اتخاذ أي قرارات داخل النظام.
وتكشف الوثيقة، التي اطّلعت عليها الصحيفة، عن موقع المرشد الأعلى للمرة الأولى، حيث يتلقى العلاج في مدينة قم، الواقعة على بعد 87 ميلاً جنوب طهران، والتي تُعد مركزاً دينياً مقدساً لدى الشيعة.
وجاء في نص المذكرة: "يتم علاج مجتبى خامنئي في قم وهو في حالة خطيرة، وغير قادر على الانخراط في أي عملية صنع قرار داخل النظام".
كما أفادت بأن جثمان علي خامنئي يُحضّر للدفن في المدينة نفسها، التي تُعد مقر السلطة الدينية في إيران. وأشارت أيضاً إلى أن أجهزة الاستخبارات رصدت "التحضيرات اللازمة لبناء ضريح كبير في قم" يضم "أكثر من قبر واحد"، ما يثير احتمال دفن أفراد آخرين من العائلة، وربما مجتبى نفسه، إلى جانب المرشد الراحل.
ورغم أن موقع خامنئي الابن كان معروفاً لدى أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية منذ فترة، إلا أن هذه المعلومات لم تُعلن سابقاً.
وفي هذا السياق، تم التواصل مع وكالة الأمن القومي الأميركية، المسؤولة عن معالجة المعلومات الاستخباراتية العالمية، وكذلك مع البعثة الإيرانية في واشنطن، التي تتخذ من السفارة الباكستانية مقراً لها، للحصول على تعليق بشأن المذكرة.
وكانت إيران قد أكدت إصابة خامنئي الابن خلال الضربة الجوية نفسها التي أودت بحياة والده، ووالدته، وزوجته زهرة حداد عادل، وأحد أبنائه، في اليوم الأول من الحرب التي أشعلت المنطقة.
ومنذ ذلك الحين، لم يظهر خامنئي علناً أو يُسمع صوته، رغم اختياره لخلافة والده في أوائل شهر آذار. واكتفى التلفزيون الرسمي الإيراني ببث بيانين منسوبين إليه، فيما عرض، يوم الاثنين، مقطع فيديو يُعتقد أنه مُنتج بتقنيات الذكاء الاصطناعي يظهر فيه وهو يدخل غرفة عمليات حربية ويحلل خريطة لمنشأة ديمونا النووية في إسرائيل، ما عزز الشكوك حول حالته الصحية.
وفي حين تصرّ السلطات الإيرانية على أن المرشد الجديد "يمسك بزمام الأمور"، تشير تقارير سابقة إلى تدهور وضعه الصحي، إذ تحدثت جماعات معارضة عن دخوله في غيبوبة، بينما ذكرت تقارير أخرى أنه يعاني من كسور وإصابات في الوجه.
وتثير هذه المعطيات تساؤلات حول موقع خامنئي داخل النظام، في ظل كونه السلطة السياسية والدينية العليا في البلاد، كما تعزز التكهنات بأن الحرس الثوري الإيراني قد يكون صاحب القرار الفعلي، مع احتمال تحوّل المرشد إلى واجهة شكلية.
في موازاة ذلك، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يجري مفاوضات مع مسؤولين إيرانيين آخرين، مؤكداً أنه لا يتواصل مع المرشد الأعلى.
على صعيد متصل، كانت وسائل إعلام إيرانية قد أفادت بأن علي خامنئي، الذي توفي عن 86 عاماً، سيُدفن في مرقد شيعي بمدينة مشهد شمال شرق البلاد، مع تنظيم مراسم عزاء في طهران، دون تحديد موعد رسمي.
لكن تأجيل الجنازة الرسمية، الذي بررته السلطات بـ"توقع حضور غير مسبوق"، أثار تساؤلات، لا سيما أن التقاليد الشيعية تقضي بدفن الميت فوراً. ويصادف يوم الأربعاء مرور 40 يوماً على وفاة خامنئي، وهو ما يمثل نهاية فترة الحداد التقليدية.
كما لم يتضح بعد ما إذا كانت قم ستكون مثوى مؤقتاً للمرشد الراحل، في ظل مخاوف أمنية من احتمال استهداف أي مراسم علنية من قبل إسرائيل أو الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تختلف مراسم دفن خامنئي بشكل كبير عن جنازة مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله روح الله الخميني عام 1989، التي شهدت حضور نحو 10 ملايين شخص، وتخللتها فوضى أدت إلى سقوط الجثمان وسط تدافع الحشود.
وأشارت المذكرة إلى أن السلطات الإيرانية تسعى لتفادي تكرار هذا السيناريو، وسط مخاوف من محاولات تخريب أو تدنيس القبور خلال مراسم الدفن.
وقبيل اندلاع الحرب، كان الحرس الثوري قد اشتبك مع عناصر من منظمة "مجاهدي خلق" بعد محاولة هذه الأخيرة السيطرة المسلحة على مجمع مطهري، الذي يضم مقر خامنئي ومؤسسات رئيسية في النظام، بينها مجلس صيانة الدستور ومجلس الخبراء ومكتب وإقامة مجتبى خامنئي.
Just in
10 :08
"الجزيرة": تفعيل كثيف للدفاعات الجوية غربي طهران
10 :07
الجيش الإسرائيلي: قصفنا موقعاً للبتروكيماويات في مدينة شيراز الإيرانية أمس
10 :02
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: تفعيل صفارات الإنذار في الجليل الغربي بعد إطلاق صواريخ من لبنان
09 :58
مدير وكالة الطاقة الدولية: 75 منشأة طاقة في الشرق الأوسط تعرضت لأضرار جراء الحرب
09 :51
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط شظايا صاروخية في 10 مواقع على الأقل وسط إسرائيل عقب القصف الإيراني
09 :49
إسرائيل تحذر ركاب القطارات في إيران حتى مساء الثلاثاء (Skynews) تتمة
