واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط
07 April 2026
18 secs ago
source: Skynews
غادر عسكريون أميركيون من لواء متخصص في إطلاق الصواريخ، الولايات المتحدة متجهين إلى الشرق الأوسط، حسبما أعلن رئيس لجنة الاستخبارات عضو لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ النائب الجمهوري توم كوتون، الثلاثاء.
وقال كوتون في منشور على منصة "إكس": "اليوم، يغادر الرجال والنساء الشجعان من اللواء 142 للمدفعية الميدانية في ولاية أركنسو إلى الشرق الأوسط".
وأضاف: "تعرب ولاية أركنسو عن امتنانها لخدمتهم".
وقوات اللواء 141 للمدفعية الميدانية مقرها أركنسو، وهي تابعة للحرس الوطني.
وتختص هذه القوات عادة في إطلاق الصواريخ بعيدة المدى.
ويقدر عدد الجنود في هذا اللواء ما بين ألفين إلى 3 آلاف، لكن من غير الواضح العدد الذي أرسل إلى الشرق الأوسط.
ويتزامن هذا الإعلان مع اقتراب نهاية مهلة حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران، من أجل إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر به نحو خمس إنتاج الطاقة عالميا، وإلا سيدمر الجسور ومحطات الكهرباء لديها.
ويطالب الرئيس الأميركي إيران بالتخلي عن البرنامج النووي وإعادة فتح مضيق هرمز، وقال: "قد يتم القضاء على البلاد بأكملها في ليلة واحدة، وقد تكون تلك ليل غد (الثلاثاء). أتمنى ألا أضطر لفعل ذلك".
Just in
08 :38
الوكالة الوطنية: الطيران الحربي الاسرائيلي استهدف فجرا أطراف باتوليه
08 :37
حزب الله: استهدفنا مستوطنة كريات شمونة للمرّة الثّانية بصليةٍ صاروخيّة
08 :24
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 18 طائرة مسيّرة خلال الساعات الماضية
08 :21
الجيش الإسرائيلي: تواصل قوات الفرقة 91 خلال الأسابيع الأخيرة نشاطها في جنوب لبنان مع توسيع نطاق العمليات البرية المركّزة بهدف حماية سكان الشمال
08 :17
بالأرقام: كم سيصمد استقرار سعر الصرف خلال الحرب؟ (المدن) تتمة
08 :14
إسرائيل تخطط لإعادة إنتاج الشريط الحدودي في جنوب لبنان (الشرق الأوسط) تتمة
