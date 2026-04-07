تلاشي آمال التوصل إلى اتفاق قبل نهاية مهلة ترامب لإيران
-
07 April 2026
-
17 secs ago
-
-
source: سكاي نيوز عربية
-
سكاي نيوز عربية: كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن الآمال تتلاشى بشأن إمكانية الوصول إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، قبل انقضاء المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وحسب الصحيفة، يبدي المفاوضون تشاؤما حيال استجابة إيران لمطلب ترامب بإعادة فتح مضيق هرمز، قبل الموعد النهائي الذي حدده، وهو الثامنة من مساء الثلاثاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي بعد أقل من يوم.
ويرجح ذلك أن ينفذ الرئيس الأميركي وعيده باستهداف محطات الطاقة والجسور في إيران، مما ينذر بمرحلة جديدة من التصعيد في الحرب المستمرة منذ أسابيع.
ويرى بعض المسؤولين الأميركيين أن الفجوة بين موقفي واشنطن وطهران واسعة جدا، بحيث يصعب تضييقها قبل الموعد النهائي الذي حدده ترامب.
وأفاد مسؤولون إيرانيون للوسطاء أنهم يتوقعون أن تواصل الولايات المتحدة استهداف مواقع في بلادهم التي مزقتها الحرب، وأن تستمر إسرائيل في شن غارات جوية لاغتيال كبار المسؤولين الإيرانيين، حتى في حال تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.
والإثنين قال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن إيران "تتفاوض، على ما نعتقد، بحسن نية"، لكنه أضاف أنه في "حال عدم التوصل إلى اتفاق، فإن الولايات المتحدة ستدمر كل شيء".
-
Just in
-
07 :00
-
06 :50
-
06 :41
-
06 :36
-
06 :30
-
06 :22
-
-
Other stories
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Just in
-
07 :00
إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و7 جرحى في 7 حوادث سير خلال 24 ساعة
-
06 :50
واشنطن ترسل عسكريين متخصصين في إطلاق الصواريخ للشرق الأوسط (سكاي نيوز عربية)
-
06 :41
قتيلان مدنيان في سقوط مسيّرة آتية من ايران على منزلهما في كردستان العراق (وطنية)
-
06 :36
أكسيوس عن مسؤول أميركي: ترامب قد يؤجّل الهجوم على إيران إذا رأى بوادر للاتفاق
-
06 :30
عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 7 نيسان 2026 تتمة
-
06 :22
مصدر إيراني للميادين: سببان يدفعان ترامب للتفاوض هما مضيق باب المندب وعملية أصفهان (الميادين) تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
07 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026
-
-
-
-
06 April 2026