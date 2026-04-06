جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، امس الأحد، تذكير إيران بأن الموعد النهائي لفتح مضيق هرمز أو مواجهة هجمات على البنية التحتية الحيوية هو مساء يوم الثلاثاء.



وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال: "إذا لم يفعلوا شيئا بحلول، مساء الثلاثاء، فلن يبقى لديهم أي محطات كهرباء ولن تبق أي جسور قائمة".



أما عند سؤاله عن موعد انتهاء الحرب، فقال ترامب: "سأخبركم قريبا جدا".



في غضون ذلك، نشر الرئيس الأميركي منشوراً عبر منصة "تروث سوشيال"، مذكرا إيران بالموعد النهائي وكتب في المنشور: "الثلاثاء، الساعة 8:00 مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة" أي عند 12 منتصف الليل الأربعاء بتوقيت غرينتش.



خلال أيام لا أسابيع

ولاحقاً قال في تصريحات لشبكة ABC إنه "يجب انتهاء العمليات في إيران خلال أيام لا أسابيع"، مشيرا إلى أن طهران لا يمكنها أن تتحمل حجم الضربات التي ستنهال عليها.



وتابع "لا أرى ضرورة الآن لنشر قوات برية في إيران لكنني لا أستبعد ذلك"، مبيناً أن إيران تتعرض لضربات قاسية.



كذلك أردف "لم أكن بحاجة إلى الناتو لكنني أردت اختبارهم بشأن مضيق هرمز".



طهران ترد

في المقابل، ردت طهران على تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث قال مسؤول إيراني رفيع المستوى إن الممر الحيوي لن يُفتح بالكامل إلا بعد "التعويض الكامل" عن الأضرار المالية الناتجة عن الحرب.



وقال مهدي طباطبائي، نائب مدير الاتصالات في مكتب الرئيس الإيراني، إن التهديد من جانب ترامب يعكس "اليأس والغضب الشديدين" لديه، بحسب ما نقلت شبكة (CNN).



التوصل إلى اتفاق "ومفاوضات معمقة"

أتى ذلك، بعدما عبر ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، عن اعتقاده بأنه يستطيع التوصل إلى اتفاق مع إيران بحلول يوم غد الاثنين، مضيفاً أن طهران تتفاوض الآن.



ثم قال ترامب لموقع "أكسيوس" إن واشنطن تعقد مفاوضات معمقة مع طهران ويمكن التوصل لاتفاق قبل انتهاء المهلة (يوم 6 أبريل).



كما أضاف أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر يخوضان اتصالات مكثفة مع طهران، مردفاً أن "المفاوضات تسير بشكل جيد لكننا لا نصل أبداً إلى خط النهاية مع الإيرانيين".



كذلك شدد على أنه "إذا لم نتوصل لاتفاق مع إيران سنفجر كل شيء هناك".



إسرائيل تنتظر

في حين أفادت القناة 12 أن القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) وإسرائيل صادقتا على مهاجمة أهداف حيوية لإيران حال فشل المفاوضات.



كما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن تل أبيب تنتظر موافقة نهائية من واشنطن لاستهداف منشآت الطاقة في إيران.



"أبواب الجحيم"

وفي وقت سابق اليوم، توعد ترامب مجدداً إيران بفتح أبواب الجحيم عليها، متوعداً بأن يوم الثلاثاء المقبل، سيكون يوم تدمير محطات الكهرباء و الجسور".



وقال ترامب في منشور على "سوشيال تروث"، اليوم الأحد، إن هذا اليوم لن يكون له مثيل، وفق تعبيره. وأردف كاتباً: "افتحوا المضيق.. وإلا ستعيشون في الجحيم - فقط راقبوا".



أتى ذلك، بعدما ذكّر الرئيس الأميركي أمس طهران بمهلة الـ 10 أيام التي منحها إياها سابقاً من أجل التوصل لاتفاق وفتح مضيق هرمز، وتنتهي في السادس من أبريل، ملوحاً بضرب منشآت الطاقة الإيرانية.



فيما كشف مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تنتظر ضوءاً أخضر من واشنطن من أجل ضرب منشآت ومحطات الكهرباء في كافة أنحاء إيران.





