أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تُجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ بداية الحرب قبل 31 يومًا، مشيرة إلى أن ما وصل إليها من الجانب الأميركي كان مجرد طلب للتفاوض مرفقًا بمقترحات، وقد تم إرسال هذه المقترحات عبر بعض الوسطاء، أبرزهم باكستان.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية في تصريحاته: "ما حدث ليس مفاوضات، بل طلب للتفاوض مع مقترحات أميركية تم إيصالها عبر وسطاء. هذه المبادرة لم تكن إلا محاولة من الولايات المتحدة للتواصل خلال فترة الحرب".



وأضاف المتحدث الإيراني أن موقف بلاده من الحرب واضح وثابت، حيث قال: "نحن نكرس كل جهودنا للدفاع عن سيادتنا الوطنية في ظل استمرار الحرب، ولن نسمح لأي طرف بتهديد أمننا أو المساس بسيادتنا".



وفي إشارة إلى الأحداث السابقة التي شهدتها الدبلوماسية الإيرانية، أضاف: "لن ننسى الخيانة التي تعرضت لها دبلوماسيتنا مرتين خلال أقل من عام واحد. تلك الحوادث تركت أثرًا بالغًا في تعاملنا مع بعض الأطراف".