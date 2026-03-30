إيران تحسم مصير المفاوضات: "لن ننسى الخيانة"!
30 March 2026
source: tayyar.org
أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنها لم تُجرِ أي مفاوضات مع الولايات المتحدة منذ بداية الحرب قبل 31 يومًا، مشيرة إلى أن ما وصل إليها من الجانب الأميركي كان مجرد طلب للتفاوض مرفقًا بمقترحات، وقد تم إرسال هذه المقترحات عبر بعض الوسطاء، أبرزهم باكستان.
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية الإيرانية في تصريحاته: "ما حدث ليس مفاوضات، بل طلب للتفاوض مع مقترحات أميركية تم إيصالها عبر وسطاء. هذه المبادرة لم تكن إلا محاولة من الولايات المتحدة للتواصل خلال فترة الحرب".
وأضاف المتحدث الإيراني أن موقف بلاده من الحرب واضح وثابت، حيث قال: "نحن نكرس كل جهودنا للدفاع عن سيادتنا الوطنية في ظل استمرار الحرب، ولن نسمح لأي طرف بتهديد أمننا أو المساس بسيادتنا".
وفي إشارة إلى الأحداث السابقة التي شهدتها الدبلوماسية الإيرانية، أضاف: "لن ننسى الخيانة التي تعرضت لها دبلوماسيتنا مرتين خلال أقل من عام واحد. تلك الحوادث تركت أثرًا بالغًا في تعاملنا مع بعض الأطراف".
Just in
23 :56
مراسل الميادين:
- واجهت المقاومة ضباط وجنود الاحتلال بأنواع مختلفة من الأسلحة ومنها عبوات ناسفة زرعها المقاومون مسبقاً
- قوة الاحتلال المستهدفة هربت إلى منزل في عيناتا أصابه الصاروخ لاحقاً وأوقع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح
- المقاومة زادت من صعوبة الحدث الأمني الذي واجهه الاحتلال حين استهدفت قوة إسرائيلية بصاروخ نوعي
- هذه التجمعات العسكرية تعرضت لعشرات الاستهدافات الصاروخية والقذائف المدفعية وكانت الإصابات مؤكدة
- كان للاحتلال تحشدات وتجمعات في عيناتا وعلى طريق عيترون عيناتا على مدى ساعات النهار
- تعرضت دبابات الاحتلال المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا إلى استهدافات مباشرة وناجحة
23 :48
نتنياهو:
- يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة لتحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة
- هناك أفكار لما بعد الحرب لتحويل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط
- هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها
23 :42
مراسل الميادين:
- الهجوم على طريق عيترون - عيناتا زاد في أعداد الخسائر البشرية في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي
- تعرضت دبابات العدو المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا لاستهدافات ناجحة بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة
23 :40
مراسل الجديد:
- غارة على المنطقة الواقعة بالقرب من محطة المياه على طريق الخيام ومعلومات عن اصابات
- غارة تستهدف بلدة دير الزهراني قضاء النبطية
23 :39
وسائل إعلام إسرائيلية:
- في الحدث الأول هاجم حزب الله جنود الجيش الإسرائيلي بمحلّقات انقضاضية والحدث الثاني عبارة عن تفجير عبوات
- التقارير الأولية تفيد عن حادثتين جنوب لبنان
23 :31
وسائل إعلام إسرائيلية: كمين قاتل تعرض له الجنود في الشمال
Other stories
كوريا الشمالية تختبر محركاً صاروخياً قادراً على بلوغ الأراضي الأميركية
-
توقيف مشتبهيْن إضافيين في محاولة تفجير بنك أميركي بباريس
-
مرافقة طائرة اخترقت حظر طيران قرب مقر ترامب
-
بابا الفاتيكان: الرب يرفض صلوات القادة الذين يشنون الحروب
-
إسبانيا تتحدى واشنطن: إغلاق الأجواء أمام الطائرات الأميركية
-
قائد جيش ميانمار يستقيل ويسعى للترشح للرئاسة
-
«مكافحة الإرهاب» تنضم للتحقيق في واقعة دهس مشاة وسط إنجلترا
-
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟
-
50 ألف جندي أميركي يشاركون في عملية "الغضب الملحمي" بالشرق الأوسط!
-
الموجة 86: إيران تضرب من النقب إلى الخليج... هجوم يطال مواقع استراتيجية وحساسة
-
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد
-
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية في طهران بأكثر من 120 ذخيرة
-
البطاركة في سوريا: لضرورة ضبط السلاح المتفلت ونتمسك بالمواطنة والمساواة
-
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
-
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا
-
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
-
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
-
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
-
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
-
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة
-
Just in
23 :56
مراسل الميادين:
- واجهت المقاومة ضباط وجنود الاحتلال بأنواع مختلفة من الأسلحة ومنها عبوات ناسفة زرعها المقاومون مسبقاً
- قوة الاحتلال المستهدفة هربت إلى منزل في عيناتا أصابه الصاروخ لاحقاً وأوقع أفراد هذه القوة بين قتيل وجريح
- المقاومة زادت من صعوبة الحدث الأمني الذي واجهه الاحتلال حين استهدفت قوة إسرائيلية بصاروخ نوعي
- هذه التجمعات العسكرية تعرضت لعشرات الاستهدافات الصاروخية والقذائف المدفعية وكانت الإصابات مؤكدة
- كان للاحتلال تحشدات وتجمعات في عيناتا وعلى طريق عيترون عيناتا على مدى ساعات النهار
- تعرضت دبابات الاحتلال المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا إلى استهدافات مباشرة وناجحة
-
23 :48
نتنياهو:
- يمكن تجاوز مضيق هرمز وهناك مصلحة لتحقيق ذلك والسماح بتدفق النفط والغاز بحرية تامة
- هناك أفكار لما بعد الحرب لتحويل خطوط الطاقة والنفط من الخليج إلى موانئ البحر المتوسط
- هناك حلول عسكرية لإعادة فتح مضيق هرمز تقودها الولايات المتحدة لكن لن أتطرق لها
-
23 :42
مراسل الميادين:
- الهجوم على طريق عيترون - عيناتا زاد في أعداد الخسائر البشرية في صفوف ضباط وجنود العدو الإسرائيلي
- تعرضت دبابات العدو المتقدمة على طريق عيترون - عيناتا لاستهدافات ناجحة بالصواريخ الموجهة والعبوات الناسفة
-
23 :40
مراسل الجديد:
- غارة على المنطقة الواقعة بالقرب من محطة المياه على طريق الخيام ومعلومات عن اصابات
- غارة تستهدف بلدة دير الزهراني قضاء النبطية
-
23 :39
وسائل إعلام إسرائيلية:
- في الحدث الأول هاجم حزب الله جنود الجيش الإسرائيلي بمحلّقات انقضاضية والحدث الثاني عبارة عن تفجير عبوات
- التقارير الأولية تفيد عن حادثتين جنوب لبنان
-
23 :31
وسائل إعلام إسرائيلية: كمين قاتل تعرض له الجنود في الشمال
تهديد إسرائيلي إلى سكان هذه القرى اللبنانية!
-
-
-
30 March 2026
-
"التيار الوطني الحر" استكمل جولته لتقديم "مقترح حماية لبنان" بلقاء أرسلان ووهاب
-
-
-
30 March 2026
-
اليونيفيل: مقتل جنديين من قوات حفظ السلام إثر انفجار مجهول المصدر دمّر آليتهم قرب بلدة بني حيان
-
-
-
30 March 2026
-
انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات قضاء حاصبيا
-
-
-
30 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص - فصل إيران بين واشنطن وتل أبيب يطيل أمد الحرب في لبنان... لهذه الأسباب!
-
-
-
30 March 2026
-
إزالة 11 خيمة للنّازحين في الشّويفات؟
-
-
-
30 March 2026
-
شو الوضع؟ إسرائيل تواصل استهداف الجيش والمدنيين... الرئيس عون يجزم بعدم القدرة على تهديد السلم الداخلي
-
-
-
30 March 2026
-
الجيش ينعي شهيده!
-
-
-
30 March 2026
-
تفاصيل جديدة في وفاة مشجع سقط من مدرجات ملعب افتتاح كأس العالم 2026
-
-
30 March 2026
-
لبنان يلاحق "جاسوس الموساد" !
-
-
-
30 March 2026