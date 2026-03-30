50 ألف جندي أميركي يشاركون في عملية "الغضب الملحمي" بالشرق الأوسط!
30 March 2026
2 secs ago
source: Skynews
أعلنت وزارة الحرب الأميركية الأميركية أن أكثر من 50 ألف عسكري أميركي يشاركون في دعم عملية عملية "الغضب الملحمي" في الشرق الأوسط، مؤكدة تنفيذ ضربات استهدفت أكثر من 10 آلاف موقع داخل إيران منذ بدء العمليات.
وقالت المتحدثة باسم الوزارة كينغسلي ويلسون إن القوات الأميركية تواصل "الهيمنة على المجالين الجوي والبحري"، مع استمرار استهداف ما وصفته بتهديدات النظام الإيراني.
في السياق ذاته، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤول عسكري أميركي بأن عدد القوات الأميركية في المنطقة تجاوز 50 ألف جندي، بزيادة تقارب 10 آلاف عن المعدلات المعتادة، في ظل التصعيد مع إيران.
وأوضح المسؤول أن نشر نحو 2500 من مشاة البحرية و2500 جندي إضافي أسهم في رفع عدد القوات، في وقت يدرس فيه الرئيس دونالد ترامب خيارات عسكرية أوسع مع دخول الحرب شهرها الأول.
وبحسب الصحيفة، تشمل السيناريوهات المطروحة شن هجوم موسع والسيطرة على جزيرة أو أراض داخل إيران، في إطار مساع لفتح مضيق هرمز أمام الملاحة، بعد تعطلها نتيجة الهجمات الإيرانية.
كما أشارت التقارير إلى إرسال نحو 2000 جندي من الفرقة 82 المحمولة جوا إلى المنطقة، مع بقاء مواقعهم غير معلنة، لكن ضمن نطاق يسمح بتنفيذ ضربات ضد إيران، مع احتمالات استخدامهم للسيطرة على جزيرة خرج، مركز تصدير النفط الإيراني في الخليج.
ورغم هذا التعزيز، حذر خبراء عسكريون من أن حجم القوات الحالية لا يكفي لتنفيذ عمليات برية واسعة، مشيرين إلى أن السيطرة على دولة بحجم إيران تتطلب أعدادا أكبر بكثير من القوات.
Just in
09 :11
غارة إسرائيليّة على الضاحية الجنوبيّة لبيروت
09 :03
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: خروج مجمّع للماء الثقيل عن الخدمة في إيران إثر ضربات إسرائيلية
08 :58
ترامب: إيران وافقت على السماح بمرور 20 سفينة شحن نفطية إضافية عبر مضيق هرمز في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط
08 :53
وكالة "فارس" الإيرانية: إطلاق الدفعة الصاروخية الرابعة من إيران باتجاه الأراضي المحتلة
08 :47
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟ (الجمهورية) تتمة
08 :46
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب (الشرق الأوسط) تتمة
Other stories
الموجة 86: إيران تضرب من النقب إلى الخليج... هجوم يطال مواقع استراتيجية وحساسة
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية في طهران بأكثر من 120 ذخيرة
البطاركة في سوريا: لضرورة ضبط السلاح المتفلت ونتمسك بالمواطنة والمساواة
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة
مقتل 6 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة
البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران
الحوثيون: هاجمنا بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أهدافا حيوية وعسكرية في جنوب فلسطين المحتلة
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
مسؤول أميركي: ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟
حاملة طائرات أميركية ثالثة تتوجه للشرق الأوسط
ترامب: الدور على كوبا
بالفيديو - اعتداءات من مجموعات مسلحة على مدينة السقيلبية المسيحية بريف حماه
اتخذ ترامب قرار الحرب... فهل يملك مفتاح الخروج؟
30 March 2026
لبنان: الأسعار تقفز على إيقاع الحرب
30 March 2026
عن تفاصيل ما طرحه المصري وجواب "الحزب"!
30 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - تصعيد ميداني خطير جنوبًا ومؤشرات على تحول استراتيجي: ما هي احتمالات تدويل المواجهة؟
30 March 2026
من عقدة محتملة إلى الهامش.. لبنان بين الممرّات!
30 March 2026
إنذار جديد للضاحية: للإخلاء الفوري!
30 March 2026
رواتب القطاع العام الستة سيصار الى صرفها.. ومع مفعول رجعي!
30 March 2026
وزير اسرائيلي ينجو من صواريخ الحزب؟!
30 March 2026
الذهب يصعد مع تراجع الدولار
30 March 2026
طهران لواشنطن: لبنان مقابل إسرائيل
30 March 2026