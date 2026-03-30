ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد
30 March 2026
7 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد، إنه من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مع إيران على نحو سريع إلى حد ما.
وأضاف ترامب أن "المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية تسير على نحو جيد".
وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد تستولي على النفط في إيران"، مضيفا أن بلاده "قد تسيطر على جزيرة خرج"، مركز تصدير النفط من إيران.
وعند سؤاله عن حالة الدفاع الإيراني في جزيرة خرج، قال ترامب: "لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة بالغة".
ووفق ترامب فإن للولايات المتحدة "حوالي 3000 هدف متبقٍ في إيران، لقد قصفنا 13000 هدف".
وأشار ترامب إلى أن "عدد ناقلات النفط التي ترفع علم باكستان وسمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز تضاعف إلى 20 ناقلة".
وأوضح ترامب أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "سمح بوصول ناقلات نفط إضافية عبر هرمز".
وكان ترامب قد أكد في وقت سابق من يوم الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.
Just in
05 :29
ترامب: قد سكون وقف الحرب في ايران قريبا
05 :19
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية في طهران بأكثر من 120 ذخيرة (روسيا اليوم) تتمة
05 :10
لبنان: المقاومة : استهدفنا ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
22 :57
تيمور جنبلاط: هناك من يدفع نحو الفتنة ويتهجّم على الجيش وكأنّه لا يقرأ التاريخ تتمة
22 :52
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية قرب حسينية مارون الراس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية مما أدى لتدمير دبابة ميركافا ومقتل وجرح أفراد القوة
22 :47
الطاقة الدولية الذرية: محطة خنداب النووية بإيران تعرضت لأضرار بالغة ولم تعد تعمل
