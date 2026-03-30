سكاي نيوز عربية: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب لصحيفة "فايننشال تايمز"، الأحد، إنه من الممكن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق نار مع إيران على نحو سريع إلى حد ما.



وأضاف ترامب أن "المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية تسير على نحو جيد".



وأشار ترامب إلى أن الولايات المتحدة "قد تستولي على النفط في إيران"، مضيفا أن بلاده "قد تسيطر على جزيرة خرج"، مركز تصدير النفط من إيران.



وعند سؤاله عن حالة الدفاع الإيراني في جزيرة خرج، قال ترامب: "لا أعتقد أن لديهم أي دفاعات. يمكننا الاستيلاء عليها بسهولة بالغة".



ووفق ترامب فإن للولايات المتحدة "حوالي 3000 هدف متبقٍ في إيران، لقد قصفنا 13000 هدف".



وأشار ترامب إلى أن "عدد ناقلات النفط التي ترفع علم باكستان وسمحت لها إيران بالمرور عبر مضيق هرمز تضاعف إلى 20 ناقلة".



وأوضح ترامب أن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف "سمح بوصول ناقلات نفط إضافية عبر هرمز".



وكان ترامب قد أكد في وقت سابق من يوم الأحد، أن الإيرانيين يرغبون بشدة في التوصل إلى اتفاق.