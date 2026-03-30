الجيش الإسرائيلي: استهدفنا منشآت عسكرية إيرانية في طهران بأكثر من 120 ذخيرة
30 March 2026
18 secs ago
source: روسيا اليوم
روسيا اليوم: أعلن الجيش الإسرائيلي أن الضربات ضد الصناعات العسكرية الإيرانية في طهران تتواصل دون توقف، مشيرا إلى إطلاق أكثر من 120 ذخيرة باتجاه مواقع استُخدمت لأغراض البحث وإنتاج وسائل قتالية.
وأوضح الجيش أن عشرات الطائرات المقاتلة التابعة لسلاح الجو، وبتوجيه من هيئة الاستخبارات، نفذت في ساعات الصباح الباكر من يوم الأحد موجة إضافية من الغارات استهدفت بنى تحتية وصفها بأنها تابعة "لنظام الإرهاب الإيراني".
وأضاف أن هذه الموجة ركزت على تعميق الضربات لقدرات إنتاج الوسائل القتالية، حيث تم إلقاء أكثر من 120 وحدة ذخيرة على مواقع مرتبطة ببرامج التسلح.
وبيّن أن من بين الأهداف التي تم استهدافها موقعا لتطوير مكوّنات حيوية للصواريخ الباليستية، ومجمعا يُستخدم من قبل الصناعات العسكرية التابعة للحرس الثوري الإيراني لأغراض البحث والتطوير لأنظمة الصواريخ الباليستية ومنصات إطلاق الأقمار الصناعية، إضافة إلى موقع تابع للجيش الإيراني مخصص لبحث وتطوير وإنتاج وسائل قتالية.
وأشار الجيش إلى أنه بالتوازي مع ذلك، تم استهداف مواقع تُستخدم لتخزين وإطلاق الصواريخ الباليستية، والتي اعتبرها تشكل تهديدا مباشرا لمواطني إسرائيل، إلى جانب عدد من منظومات الدفاع التابعة لإيران.
وأكد أن أكثر من 150 طائرة مقاتلة شاركت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مهاجمة مواقع لإنتاج وسائل قتالية في أنحاء طهران، لافتا إلى أن الضربات لا تزال مستمرة حتى الآن.
وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يواصل تعميق الضربات ضد الصناعات العسكرية الإيرانية بهدف تجريدها من قدرات الإنتاج التي طورتها على مدى سنوات.
وتأتي هذه التطورات في سياق تصعيد عسكري متواصل منذ 28 فبراير، حين بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل تنفيذ ضربات على أهداف داخل إيران، بما في ذلك طهران، وسط اتهامات بوجود تهديدات صاروخية ونووية.
وفي المقابل، أعلنت إيران تنفيذ هجمات انتقامية استهدفت مواقع داخل إسرائيل، إضافة إلى منشآت عسكرية أمريكية في عدد من دول المنطقة، ما يعكس اتساع نطاق المواجهة واستمرار تبادل الضربات بين الطرفين.
Just in
05 :29
ترامب: قد سكون وقف الحرب في ايران قريبا
05 :27
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :10
لبنان: المقاومة : استهدفنا ثكنة شوميرا بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة
22 :57
تيمور جنبلاط: هناك من يدفع نحو الفتنة ويتهجّم على الجيش وكأنّه لا يقرأ التاريخ تتمة
22 :52
حزب الله: استهدفنا قوة إسرائيلية قرب حسينية مارون الراس بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية مما أدى لتدمير دبابة ميركافا ومقتل وجرح أفراد القوة
22 :47
الطاقة الدولية الذرية: محطة خنداب النووية بإيران تعرضت لأضرار بالغة ولم تعد تعمل
البطاركة في سوريا: لضرورة ضبط السلاح المتفلت ونتمسك بالمواطنة والمساواة
متروبوليت ألمانيا وأوروبا الوسطى للروم الأرثوذكس: نداء عاجل لحماية مسيحيي سوريا بعد أحداث السقيلبية
قبرص تنضم إلى اليونان في الدعوة للتحقيق في الإعتداءات على السقيلبية في سوريا
بعد الاستهداف الإسرائيلي للصحفيين... فرنسا تستنكر
من خلف القضبان… مادورو وزوجته يكسران الصمت بأول رسالة
مخاوف أمنية في كندا… تقرير أميركي يتحدث عن 1000 عنصر مرتبط بطهران
إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
منظمو التظاهرات ضد ترامب يقولون إن 8 ملايين شخص على الأقل شاركوا فيها في الولايات المتحدة
مقتل 6 أشخاص في غارتين إسرائيليتين على نقطتي تفتيش في غزة
البنتاغون يستعد لأسابيع من العمليات البرية في إيران
الحوثيون: هاجمنا بصواريخ مجنحة وطائرات مسيرة أهدافا حيوية وعسكرية في جنوب فلسطين المحتلة
الإمارات العالمية للألمنيوم: أضرار جسيمة بموقع الطويلة جراء هجمات إيران
مسؤول أميركي: ترامب قد يوجه ضربات أقوى لإيران
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟
حاملة طائرات أميركية ثالثة تتوجه للشرق الأوسط
ترامب: الدور على كوبا
بالفيديو - اعتداءات من مجموعات مسلحة على مدينة السقيلبية المسيحية بريف حماه
موت سريري وإصابات خطيرة في صفوف الجيش الأميركي اثر هجوم ايراني على السعودية
إيران أبلغتت وكالة الطاقة الذرية أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ..ماذا عن الاشعاعات؟
الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
ترامب: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد
30 March 2026
تيمور جنبلاط: هناك من يدفع نحو الفتنة ويتهجّم على الجيش وكأنّه لا يقرأ التاريخ
29 March 2026
قداس لراحة نفس الشهيدين جورج سعيد ونجله الياس بمشاركة الخوري ووفد من "التيار"
29 March 2026
صواريخ مضادة للطيران: ما هي هذه المنظومة التي يمتلك الحزب جزء منها؟
29 March 2026
-
"الحزب" كان مستمعاً.. وبري "المفاوض"!
29 March 2026
-
البطاركة في سوريا: لضرورة ضبط السلاح المتفلت ونتمسك بالمواطنة والمساواة
29 March 2026
-
السيد:" شعيراً ستحصدون " !
29 March 2026
-
سليم عون: " من القدس إلى السقيلبية، تضييق واستهداف يطال حرية الإيمان والاحتفال"
29 March 2026
-
نجم كتيلي: التمسك بالحرية والتنوع مش مجرد كلام
29 March 2026
-
مأساة في جيرون – الضنية: 4 قتلى في عملية ثأر!
29 March 2026