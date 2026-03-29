أجرت الحكومة الإندونيسية محادثات مع إيران السبت لتسمح لناقلات النفط التابعة لها بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية مؤكدا أن طهران استجابت بايجابية للجهود الدبلوماسية التي بذلتها جاكرتا في هذا الشأن.

شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا إثر بدء شن الولايات المتحدة واسرائيل ضربات على إيران منذ 28 شباط ورد الأخيرة بضربات انتقامية على دول الخليج وبإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام التجارة الدولية.

وأكد متحدث باسم شركة الطاقة الحكومية الاندونيسية "بيرتامينا" أن ناقلتي النفط "بيرتامينا برايد" و"غامسونورو" التابعتين لشركة فرعية لـ"بيرتامينا" لا تزالان في الخليج بانتظار المرور عبر المضيق.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية فهد نبيل أحمد مولاتشيلا أن الحكومة الإندونيسية وسفارتها في طهران بدأتا مناقشات مع الحكومة الإيرانية التي استجابت بشكل إيجابي لطلب إندونيسيا السماح لناقلات النفط التابعة لها بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.

وقال لوكالة فرانس برس "أَبلغت السفارة الإيرانية (في جاكرتا) عن الموقف الإيجابي للحكومة الإيرانية إزاء مرور سفن مجموعة بيرتامينا عبر مضيق هرمز بأمان".

وأضاف أن بيرتامينا ستتحضر لرد طهران "الإيجابي" لا سيما من خلال ضمان جاهزية الطواقم وتأمينها.

وقال فهد "ستواصل وزارة الخارجية والسفارة الإندونيسية في طهران التنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان مرور سفن بيرتامينا عبر مضيق هرمز بأمان".

وأعلنت تايلاند السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلاتها النفطية بالمرور عبر مضيق هرمز.