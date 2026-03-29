إندونيسيا تعلن إجراء محادثات "إيجابية" مع إيران لعبور ناقلاتها مضيق هرمز
29 March 2026
1 min ago
source: tayyar.org
أجرت الحكومة الإندونيسية محادثات مع إيران السبت لتسمح لناقلات النفط التابعة لها بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز بحسب ما أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية مؤكدا أن طهران استجابت بايجابية للجهود الدبلوماسية التي بذلتها جاكرتا في هذا الشأن.
شهدت أسعار النفط العالمية ارتفاعا حادا إثر بدء شن الولايات المتحدة واسرائيل ضربات على إيران منذ 28 شباط ورد الأخيرة بضربات انتقامية على دول الخليج وبإغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي أمام التجارة الدولية.
وأكد متحدث باسم شركة الطاقة الحكومية الاندونيسية "بيرتامينا" أن ناقلتي النفط "بيرتامينا برايد" و"غامسونورو" التابعتين لشركة فرعية لـ"بيرتامينا" لا تزالان في الخليج بانتظار المرور عبر المضيق.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإندونيسية فهد نبيل أحمد مولاتشيلا أن الحكومة الإندونيسية وسفارتها في طهران بدأتا مناقشات مع الحكومة الإيرانية التي استجابت بشكل إيجابي لطلب إندونيسيا السماح لناقلات النفط التابعة لها بالمرور بأمان عبر مضيق هرمز.
وقال لوكالة فرانس برس "أَبلغت السفارة الإيرانية (في جاكرتا) عن الموقف الإيجابي للحكومة الإيرانية إزاء مرور سفن مجموعة بيرتامينا عبر مضيق هرمز بأمان".
وأضاف أن بيرتامينا ستتحضر لرد طهران "الإيجابي" لا سيما من خلال ضمان جاهزية الطواقم وتأمينها.
وقال فهد "ستواصل وزارة الخارجية والسفارة الإندونيسية في طهران التنسيق مع كل الجهات المعنية لضمان مرور سفن بيرتامينا عبر مضيق هرمز بأمان".
وأعلنت تايلاند السبت أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران يسمح لناقلاتها النفطية بالمرور عبر مضيق هرمز.
Just in
10 :15
وزارة الاتصالات تتابع ادارة القطاع ميدانيا لضمان استمرارية الخدمات في مختلف المناطق تتمة
10 :12
إعلام إسرائيلي: اعتراض صواريخ أطلقت من إيران باتجاه جنوب إسرائيل
10 :11
استشهاد مسعفين في الغارة على مركز الهيئة الصحة في محيط مستشفى بنت جبيل
10 :08
إعلام إسرائيلي: سماع دوي صفارات الإنذار في مناطق جنوب إسرائيل
10 :07
مصر في "ظلام" الترشيد.. قرارات قاسية لمواجهة لهيب أسعار النفط وحرب إيران تتمة
10 :02
الحزب: قصفنا بصاروخ دبابة ميركافا في خلة الجوار عند أطراف بلدة بيت ليف
