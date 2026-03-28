من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟
28 March 2026
3 secs ago
source: Skynews
أودت الضربات الأميركية الإسرائيلية في إيران منذ 28 فبراير بحياة العديد من كبار الشخصيات السياسية والعسكرية، في ضربة قوية لقيادة إيران.
فيما يلي بعض أبرز الشخصيات التي قتلت:
المرشد الإيراني
علي خامنئي المرشد الإيراني الذي أدار إيران بقبضة من حديد منذ اختياره لهذا المنصب في 1989، بينما راح يشحذ العداء تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل.
وقتل المرشد الإيراني عن 86 عاما في غارة جوية أميركية إسرائيلية على مجمعه في طهران في 28 فبراير.
كبار المسؤولين
علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وصانع القرار المخضرم.
قالت وسائل إعلام إيرانية إن لاريجاني قتل عن 67 عاما في غارة جوية أميركية إسرائيلية في منطقة بارديس بطهران في 17 مارس ، إلى جانب ابنه وأحد نوابه.
كان لاريجاني قائدا سابقا في الحرس الثوري وضمن فريق المفاوضات النووية وأقام علاقات جيدة مع المفاوضين الغربيين، وكان كذلك مستشارا مقربا للمرشد الراحل، ولعب دورا مهما في صياغة سياسة إيران الأمنية والخارجية.
إسماعيل الخطيب، وزير المخابرات الإيراني، قتل في غارة إسرائيلية في 18 مارس.
وكان إسماعيل الخطيب رجل دين وسياسي من التيار المتشدد، وعمل في مكتب آية الله علي خامنئي وتلقى التوجيه منه، قبل أن يتولى رئاسة جهاز المخابرات المدنية في أغسطس 2021.
علي شمخاني، مستشار مقرب من خامنئي وشخصية رئيسية في صنع السياسات الأمنية والنووية الإيرانية. قتل في غارات أميركية-إسرائيلية على طهران في 28 فبراير.
وكان شمخاني وزير دفاع سابقا ومسؤولا أمنيا منذ فترة طويلة، واستأنف في الآونة الأخيرة دوره المحوري في صنع القرار في أوقات الحرب بعد نجاته من هجوم على منزله خلال حرب يونيو التي استمرت 12 يوما بين إسرائيل وإيران.
كبار القادة العسكريين
محمد باكبور، القائد الأعلى للحرس الثوري، أعتى قوة عسكرية في إيران. قالت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية إنه قتل في غارات على طهران في 28 فبراير. وهو ضابط في الحرس الثوري، وترقى في الرتب ليقود تلك القوة بعد مقتل سلفه حسين سلامي في حرب يونيو.
عزيز ناصر زاده، وزير الدفاع الإيراني وكان ضابطا في سلاح الجو. قالت مصادر إنه قتل في موجة الغارات نفسها التي استهدفت القيادة العليا في طهران في 28 فبراير. وكان قائدا سابقا لسلاح الجو ونائبا لرئيس أركان القوات المسلحة، ولعب دورا رئيسيا في التخطيط العسكري وسياسة الدفاع.
عبد الرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية. قتل أيضا في غارات 28 فبراير خلال ما وصفته وسائل الإعلام الإيرانية بأنه اجتماع للقيادة العليا في طهران. وهو ضابط في الجيش ورئيس سابق للجيش النظامي، وكان مسؤولا عن تنسيق الأفرع العسكرية الإيرانية والإشراف على القوات التقليدية.
غلام رضا سليماني، قائد قوة الباسيج شبه العسكرية الإيرانية. ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أنه قتل في غارات أميركية إسرائيلية في 17 مارس. وكان ضابطا رفيعا في الحرس الثوري، وقاد القوة التي تلعب دورا محوريا في الأمن الداخلي.
بهنام رضائي، رئيس مخابرات البحرية التابعة للحرس الثوري، قتل في غارة إسرائيلية على مدينة بندر عباس الساحلية في 26 مارس، وفقا لما ذكره الجيش الإسرائيلي، الذي قال إنه مسؤول عن جمع معلومات عن دول المنطقة.
بالإضافة إلى الأسماء المذكورة، أفادت التقارير بمقتل عدد من كبار قادة الحرس الثوري والجيش ومسؤولي المخابرات في الغارات، لا سيما خلال الهجوم الأولي الذي وقع في 28 فبراير واستهدف تجمعا للقيادة العليا.
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
09 :45
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشآت صناعات عسكرية وموقعًا لوزارة الدفاع الإيرانية يزود حماس وحزب الله بالسلاح
Just in
-
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
-
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
-
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
-
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
-
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
-
09 :45
الجيش الإسرائيلي: قصفنا منشآت صناعات عسكرية وموقعًا لوزارة الدفاع الإيرانية يزود حماس وحزب الله بالسلاح
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
28 March 2026
