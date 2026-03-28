حاملة طائرات أميركية ثالثة تتوجه للشرق الأوسط
28 March 2026
15 secs ago
source: tayyar.org
أفاد مسؤولان أميركيان لشبكة "إي بي سي نيوز" بأن مجموعة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج إتش دبليو بوش" غادرت ميناء نورفولك بولاية فرجينيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، في طريقها إلى الشرق الأوسط ضمن انتشار مجدول، مما يرفع عدد الحاملات الأميركية المخصصة للعمليات ضد إيران إلى ثلاث.
ولم يحدد المسؤولون الجدول الزمني لوصول المجموعة الضاربة إلى المنطقة، غير أن هذا التعزيز العسكري يأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة.
وتنتشر حاليا مجموعتا "جيرالد فورد" و"أبراهام لينكولن" للمشاركة في العمليات بالشرق الأوسط، رغم تواجد "فورد" حاليا في جزيرة كريت اليونانية للخضوع لإصلاحات، بينما تواصل "لينكولن" عملياتها في شمال بحر العرب، حيث تنفذ مهام طيران قتالية منتظمة فوق الأجواء الإيرانية.
وكانت الحاملة "فورد" قد غادرت نورفولك في يونيو الماضي، وتم تمديد فترة انتشارها حتى شهر مايو، مما يعني أنها ستقضي 11 شهرا في الخدمة الميدانية.
بالإضافة إلى الحاملة "بوش"، تضم المجموعة ثلاث مدمرات هي: "يو إس إس روس" و"يو إس إس دونالد كوك"، و"يو إس إس ميسون".
وأوضحت "إي بي سي نيوز" أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الحاملة "فورد" ستعود إلى منطقة عمليات القيادة المركزية بعد انتهاء إصلاحاتها، أم ستكتفي بالبقاء في شرق البحر المتوسط لتأمين الجناح الغربي للمنطقة.
Just in
10 :16
موقع "حدشوت بزمان" الاسرائيلي: إخلاء 24 إصابة في صفوف الجيش الإسرائيلي جراء كمين للحزب جنوب لبنان
10 :09
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل.. جان بو شعيا تتمة
10 :05
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟ (Skynews) تتمة
10 :01
تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية والعاصمة بيروت
09 :53
الطيران المدني الكويتي: أضرار كبيرة في نظام رادار مطار الكويت إثر هجمات مسيّرات
09 :47
غارة إسرائيلية تستهدف بلدة بيوت السياد – قضاء صور
ترامب: الدور على كوبا
-
بالفيديو - اعتداءات من مجموعات مسلحة على مدينة السقيلبية المسيحية بريف حماه
-
موت سريري وإصابات خطيرة في صفوف الجيش الأميركي اثر هجوم ايراني على السعودية
-
إيران أبلغتت وكالة الطاقة الذرية أن محطة تعمل بالماء الثقيل في خنداب تعرضت للهجوم اليوم أيضا ..ماذا عن الاشعاعات؟
-
الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
-
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية
-
ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
-
اليورانيوم المدفون.. هل تتحول مهمة استخراجه إلى فخ للقوات الخاصة الأمريكية؟
-
تقرير يكشف تفاصيل حياة مادورو وزوجته داخل السجن
-
إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في طهران
-
سيناريو "الضربة القاضية" على إيران.. كيف يمكن تنفيذه؟
-
أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال يؤدي اليمين الدستورية
-
"حماية لإسرائيل".. اليمين الأمريكي يشرعن لحرب ترمب رغم تراجع شعبيته
-
توجيه تهم لشخصين بعد العثور على عبوة ناسفة خارج قاعدة عسكرية في فلوريدا
-
فيديوهات جديدة غريبة على حساب البيت الأبيض.. بشيفرة مريبة
-
وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير "الضربة القاضية" على إيران
-
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب
-
ترامب يعلّق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام
-
بيان للحرس الثوري بشأن هجوم واسع ومركب على إسرائيل وأهداف أمريكية
-
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل!
مبادرة "التيار": مئة يوم قتال مع الخارج ولا يوم اقتتال في الداخل... جان بو شعيا
28 March 2026
من هي أبرز الشخصيات الإيرانية التي قتلت في الحرب؟
28 March 2026
والدة الممثل والمخرج مايكل ابو كسم في ذمّة الله
28 March 2026
كمين ناريّ وخسائر في صفوف الجيش الاسرائيلي.. سلسلة عمليات للحزب اليوم
28 March 2026
إصابة 9 عسكريين إسرائيليين بينهم 3 ضباط بجنوب لبنان
28 March 2026
الاتصالات مستمرة لا سيما على خط بعبدا عين التينة…
28 March 2026
استشهاد مسعفين بغارة عند دوار كفرتبنيت- ارنون- النبطية
28 March 2026
الجيش يعيد تموضعه في الجنوب
28 March 2026
هل يمكن فعلاً عزل المسارين الإيراني واللبناني؟
28 March 2026
حقّ النازحين بالاستئجار محميّ بالقانون: لماذا لا تلجم النيابات العامّة المعتدين؟
28 March 2026