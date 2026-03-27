الحرس الثوري حذر شركات الصناعات الثقيلة المرتبطة بأميركا وإسرائيل في المنطقة بضرورة الاخلاء: نقوم بهجمات انتقامية
27 March 2026
10 secs ago
source: tayyar.org
أشار الحرس الثوري الإيراني، في بيان، إلى أن "العدو الأميركي - الصهيوني، ورغم التحذيرات والتنبيهات السابقة بضرورة تجنب استهداف الصناعات الإيرانية، قام اليوم بعدة هجمات على مراكز صناعية في إيران"، مؤكدا أن "قواتنا تقوم حاليًا بهجمات انتقامية".
وحذر "جميع العاملين في الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أميركيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني، بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا حتى لا تتعرض حياتهم للخطر"، كما حذر "السكان القاطنين قرب هذه المنشآت".
وقال: "على السكان المتواجدين ضمن نطاق كيلومتر واحد من هذه المنشآت مغادرة أماكن سكنهم حتى انتهاء الهجمات".
Just in
20 :35
شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول تتمة
20 :28
الرئيس الاميركي دونالد ترامب: عمليتنا العسكرية في إيران تسير على نحو ممتاز
20 :26
حزب الله: هاجمنا بمسيرات انقضاضية تجمعا للعدو الإسرائيلي في بلدة دير سريان
20 :16
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان تتمة
20 :13
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان تتمة
20 :11
إيسنا عن ممثل إيران بالأمم المتحدة في فيينا: قررنا تسهيل عبور شحنات إنسانية عبر مضيق هرمز استجابة لطلب أممي
الاتحاد الأوروبي سيبحث تأثير حرب إيران على أمن إمدادات الطاقة الأوروبية
-
ترامب يدرس إرسال 10 آلاف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط
-
اليورانيوم المدفون.. هل تتحول مهمة استخراجه إلى فخ للقوات الخاصة الأمريكية؟
-
تقرير يكشف تفاصيل حياة مادورو وزوجته داخل السجن
-
إسرائيل تعلن استهداف مواقع عسكرية ومنشآت صاروخية في طهران
-
سيناريو "الضربة القاضية" على إيران.. كيف يمكن تنفيذه؟
-
أصغر رئيس وزراء في تاريخ نيبال يؤدي اليمين الدستورية
-
"حماية لإسرائيل".. اليمين الأمريكي يشرعن لحرب ترمب رغم تراجع شعبيته
-
توجيه تهم لشخصين بعد العثور على عبوة ناسفة خارج قاعدة عسكرية في فلوريدا
-
فيديوهات جديدة غريبة على حساب البيت الأبيض.. بشيفرة مريبة
-
وسط ترقب.. أسبوع يحدد مصير "الضربة القاضية" على إيران
-
وسطاء: إيران لم تطلب هدنة الـ10 أيام خلافا لادعاءات ترامب ولم ترد نهائيا على خطة واشنطن لإنهاء الحرب
-
ترامب يعلّق خطط استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة 10 أيام
-
بيان للحرس الثوري بشأن هجوم واسع ومركب على إسرائيل وأهداف أمريكية
-
زامير حذر من انهيار الجيش الإسرائيلي من الداخل!
-
ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
-
مشرع: سجلات جديدة بقضية وثائق ترامب تثير مخاوف إزاء تضارب المصالح
-
نقاش متوتر بالكونغرس بشأن الحرب على إيران ورئيس مجلس النواب يؤكد قرب نهايتها
-
الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»
-
ترامب يغير موعد زيارته للصين.. والسبب؟
-
شو الوضع؟ الحرب تستعّر مع استهداف منشآت نووية إيرانية... ولبنان متروك للمجهول
-
-
-
27 March 2026
-
درغام: التحريض الطائفي أخطر من الحرب والإنفجار يهدد لبنان
-
-
-
27 March 2026
-
وفد من التيار الوطني الحر زار بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك رافائيل بيدروس ميناسيان
-
-
-
27 March 2026
-
مرقص يحدد آلية التعامل مع المراسلين الصحافيين
-
-
-
27 March 2026
-
"حزب الله" استهداف دبابات ميركافا في البياضة 4 مرات بالصواريخ والمسيرات وقاعدة ميرون للمراقبة وتجمعات للعدو
-
-
-
27 March 2026
-
زامير من جنوب لبنان: نحن عند مفترق طرق تاريخي
-
-
-
27 March 2026
-
"إدارة مخاطر الكوارث" في رئاسة مجلس الوزراء: 136358 نازحا في مراكز الإيواء و1142 شهيدا و3315 جريحا
-
-
-
27 March 2026
-
سلام: لبنان بأمسّ الحاجة إلى المزيد من المساعدات
-
-
-
27 March 2026
-
اتحاد بلديات العرقوب: لن ننزح عن قرانا ما دمنا قادرين على البقاء فيها ولن ننجر إلى سجالات سخيفة
-
-
-
27 March 2026
-
التيار الوطني الحر ينعي الفنان أحمد قعبور
-
-
-
27 March 2026