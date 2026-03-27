أشار ​الحرس الثوري الإيراني​، في بيان، إلى أن "العدو الأميركي - الصهيوني، ورغم التحذيرات والتنبيهات السابقة بضرورة تجنب استهداف الصناعات الإيرانية، قام اليوم بعدة هجمات على مراكز صناعية في إيران"، مؤكدا أن "قواتنا تقوم حاليًا بهجمات انتقامية".



وحذر "جميع العاملين في الشركات الصناعية في المنطقة التي لديها مساهمون أميركيون، وكذلك الصناعات الثقيلة المتحالفة مع الكيان الصهيوني، بضرورة مغادرة أماكن عملهم فورًا حتى لا تتعرض حياتهم للخطر"، كما حذر "السكان القاطنين قرب هذه المنشآت".



وقال: "على السكان المتواجدين ضمن نطاق كيلومتر واحد من هذه المنشآت مغادرة أماكن سكنهم حتى انتهاء الهجمات".