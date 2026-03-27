بفيديوهات وصور جديدة، واصل حساب البيت الأبيض على إكس إثارة الجدل والتكهنات.



ففي مناشير جديدة اليوم الجمعة نشر البيت الأبيض فيديو قصير لا يتعدى الثواني مع موسيقى تصويرة وكلام غير مفهوم، أظهر مقر المكتب البيضاوي.



فيما حاول عدد من المستخدمين على إكس "فك الشيفرة"، وقلب الكلام الذي رافق المقطع القصير ليتبين أنه عبارة عن "إعلان مشوق غداً"



إلا أن أي توضيح رسمي لم يصدر بهذا الشأن، ما زاد الطين بلة وفاقم التكهنات والتساؤلات.



إلى ذلك، نشر الحساب خلال الساعات الماضية صوراً غير واضحة "مبكسلة" للرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وكان الحساب الرسمي للبيت الأبيض نشر أمس أيضا مقاطع مشابهة بغرابتها، مثيرا حالة من الغموض، في ظل استمرار الحرب المستعرة بين إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى والتي شارفت على دخول شهرها الثاني.



بينما رأى مراقبون أن هذا التصرف أو المقاطع المصورة قد يدخل ضمن الحرب النفسية التي تفاقمت بين الجانبين الأميركي والإيراني منذ تفجر الحرب في 28 فبراير الماضي.



ومنذ بدء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية في يناير من العام الماضي(2025)، أثارت منشورات البيت الأبيض على مواقع التواصل جدلاً واسعاً، لا سيما أنها كسرت النمط التقليدي والرسمي المتعارف عليه عادة في إدارة حسابات الرئاسة الرسمية. إذ استعمل الفريق الذي يدير الحساب وأغلبه من الشباب اليافع أحياناً مقاطع أفلام وألعاب ورسوما من أجل إيصال رسائله، خاصة خلال الحرب الحالية على إيران.

