قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيطرة على نفط إيران "خيار مطروح"، في تصعيد جديد للتصريحات المرتبطة بالمواجهة الجارية.



وكشف ترامب عن إجراء "محادثات مهمة للغاية" مع طهران، مشيرا إلى أن إيران قدمت ما وصفه بـ"بادرة والهدية" تمثلت في مرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز ترفع العلم الباكستاني، حيث تحدث عن عبور ما بين 8 إلى 10 سفن محملة بالنفط.



وفي سياق متصل، انتقد فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكدا أنه "لا ينبغي لإيران فرض أي رسوم"، رغم اتهامه لها بالقيام بذلك.



وأضاف أن القوات الأمريكية دمرت "جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام"، مع الإقرار بعدم وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت ألغام قد زرعت بالفعل في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.



وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى مضيق هرمز" لضمان إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الأمريكي "يتجاوز إنتاج السعودية وروسيا".



وأضاف ترامب أن طلب المساعدة من دول حلف شمال الأطلسي لفتح المضيق كان بمثابة "اختبار لتلك الدول"، مؤكدا أن واشنطن "ليست بحاجة إليهم"، في إشارة إلى اعتماد الولايات المتحدة الكامل على قدراتها الذاتية في مواجهة أي تهديدات محتملة لطاقة المنطقة.