ترامب: السيطرة على نفط إيران خيار مطروح
26 March 2026
13 secs ago
source: tayyar.org
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيطرة على نفط إيران "خيار مطروح"، في تصعيد جديد للتصريحات المرتبطة بالمواجهة الجارية.
وكشف ترامب عن إجراء "محادثات مهمة للغاية" مع طهران، مشيرا إلى أن إيران قدمت ما وصفه بـ"بادرة والهدية" تمثلت في مرور ناقلات نفط عبر مضيق هرمز ترفع العلم الباكستاني، حيث تحدث عن عبور ما بين 8 إلى 10 سفن محملة بالنفط.
وفي سياق متصل، انتقد فرض رسوم على عبور المضيق، مؤكدا أنه "لا ينبغي لإيران فرض أي رسوم"، رغم اتهامه لها بالقيام بذلك.
وأضاف أن القوات الأمريكية دمرت "جميع القوارب الإيرانية المخصصة لزرع الألغام"، مع الإقرار بعدم وجود معلومات مؤكدة حول ما إذا كانت ألغام قد زرعت بالفعل في مضيق هرمز، الذي يعد أحد أهم ممرات الطاقة في العالم.
وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة "لا تحتاج إلى مضيق هرمز" لضمان إمدادات الطاقة، مشيرا إلى أن إنتاج النفط الأمريكي "يتجاوز إنتاج السعودية وروسيا".
وأضاف ترامب أن طلب المساعدة من دول حلف شمال الأطلسي لفتح المضيق كان بمثابة "اختبار لتلك الدول"، مؤكدا أن واشنطن "ليست بحاجة إليهم"، في إشارة إلى اعتماد الولايات المتحدة الكامل على قدراتها الذاتية في مواجهة أي تهديدات محتملة لطاقة المنطقة.
Just in
20 :09
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في كريات غلعادي بالجليل الأعلى شمال إسرائيل إثر رصد صواريخ
20 :06
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة تتمة
20 :04
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام تتمة
19 :55
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى تتمة
19 :47
الميادين: استهداف جديد يطال دبابتي ميركافا للاحتلال في بلدة القنطرة
19 :36
الجيش الإسرائيلي: سنواصل قصف البنية التحتية لحزب الله في جميع أنحاء لبنان
Other stories
مشرع: سجلات جديدة بقضية وثائق ترامب تثير مخاوف إزاء تضارب المصالح
نقاش متوتر بالكونغرس بشأن الحرب على إيران ورئيس مجلس النواب يؤكد قرب نهايتها
الأمم المتحدة تصنّف تجارة الرقيق في أفريقيا «أخطر جريمة ضد الإنسانية»
ترامب يغير موعد زيارته للصين.. والسبب؟
تحذير إيراني من تحركات ضد إحدى الجزر.. والفرقة 82 في قلب التصعيد: ماذا نعرف عن قدراتها؟
امتيازات وأموال.. كيف ضغطت واشنطن على الكاميرون لاستقبال مرحَّلين سرًّا؟
غرق حافلة في نهر ببنجلادش يودي بحياة 24 على الأقل
بالفيديو- البيت الأبيض ينشر فيديوهات غريبة.. ويشعل عاصفة تكهنات
إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي
عراقجي: لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي
"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب على إيران سريعا
قالیباف يهدد دولة إقليميّة بهجمات متواصلة لا هوادة فيها!
الجيش الأميركي يبدأ اختبار "بلاك هوك" ذكية: مروحية بلا طيار تنفّذ مهامها ذاتيًا
الرئيس الألماني: الحرب على إيران "كارثة سياسية" وتشكل "انتهاكًا" للقانون الدولي
وصفها بـ"الرفيعة".. مع أي شخصية يتفاوض ترامب في إيران؟
ماتشادو: سأشارك في العملية الانتخابية بفنزويلا.. و"عقيدة تشافيز" بصدد "الانهيار"
انتخابات تشريعية في الدنمارك... رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الأوفر حظاً
الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في واشنطن
لأسباب «إنسانية»... السماح لبولسونارو بقضاء عقوبة السجن في الإقامة الجبرية موقتاً
ترامب: إيران قدمت لنا "هدية كبيرة جداً" تتعلق بالنفط والغاز
-
"حزب الله": الاتهامات والافتراءات الصادرة عن الداخلية الكويتية ملفقة وعارية من الصحة
26 March 2026
EXCLUSIVE
شو الوضع؟ الحكومة تتمسك بقرار السفير الإيراني ومقاطعة من وزراء "الثنائي"... مبادرة مصرية بدعم لبنان وباسيل تابع مبادرة "التيار" بجولة على عون وسلام
26 March 2026
وفاة الدكتور جورج نعوم عيسى شقيق السفير كابي عيسى
26 March 2026
المستشار الايراني صفري لـ "OTV": سنغلق مضيق هرمز بحال توسيع العملية العسكرية ولا تراجع امام الضغوط
26 March 2026
باسيل يسلم السفيرة الأوروبية نسخة عن "مقترح حماية لبنان" الذي أطلقه التيار
26 March 2026
وفاة الفنان أحمد قعبور
26 March 2026
الوزير مكي " كذب" على الرئيس بري؟
26 March 2026
بالفيديو: صواريخ من لبنان تسقط في نهاريا
26 March 2026
باسيل يستقبل ماغرو ويسلّمه نسخة عن "مقترح حماية لبنان": لوقف إطلاق النار وتفادي المزيد من التصعيد
26 March 2026
بالفيديو: "الحزب" ينشر لحظة استهداف ناقلة جنود مدرعة ودبابة "ميركافا"
26 March 2026