قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى لإنهاء الحرب مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، وأنه أخبر مساعديه برغبته في وضع نهاية لهذه الحرب سريعا.



ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن بعض المقربين من ترامب "يدفعون نحو التصعيد وتغيير النظام في إيران".



وأضافت الصحيفة وفقا لذات المصدر أن ترامب "مستعد لإرسال قوات إلى داخل إيران لكنه متردد بسبب مخاطر التصعيد"، مشيرة إلى أن هناك "مخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية في حال تدخل بري أميركي بإيران".



ووفق المصدر فإن الخسائر البشرية في الجانب الأميركي شملت "نحو 300 مصاب و13 قتيلا منذ بدء الحرب الأخيرة مع إيران".



وأوضحت الصحيفة أن ترامب "ناقش تأمين وصول الولايات المتحدة إلى جزء من النفط الإيراني ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب".



وقال ترامب، الأربعاء، إن قادة إيران يتفاوضون مع الولايات المتحدة لكنهم ينكرون ذلك أمام شعبهم.



وأضاف ترامب في كلمة له: "أنهيت 8 حروب، وننتصر الآن في حربنا على إيران".



وأكد أن المفاوضين الإيرانيين "يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم".



وشدد ترامب على أن "الإيرانيين يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق".



وتابع قائلا: "دمرنا كل شيء في إيران. نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران".