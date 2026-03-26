"وول ستريت جورنال": ترامب يريد إنهاء الحرب على إيران سريعا
-
26 March 2026
-
24 secs ago
-
-
source: الميادين
-
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى لإنهاء الحرب مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، وأنه أخبر مساعديه برغبته في وضع نهاية لهذه الحرب سريعا.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أميركي قوله، إن بعض المقربين من ترامب "يدفعون نحو التصعيد وتغيير النظام في إيران".
وأضافت الصحيفة وفقا لذات المصدر أن ترامب "مستعد لإرسال قوات إلى داخل إيران لكنه متردد بسبب مخاطر التصعيد"، مشيرة إلى أن هناك "مخاوف من ارتفاع الخسائر البشرية في حال تدخل بري أميركي بإيران".
ووفق المصدر فإن الخسائر البشرية في الجانب الأميركي شملت "نحو 300 مصاب و13 قتيلا منذ بدء الحرب الأخيرة مع إيران".
وأوضحت الصحيفة أن ترامب "ناقش تأمين وصول الولايات المتحدة إلى جزء من النفط الإيراني ضمن أي اتفاق لإنهاء الحرب".
وقال ترامب، الأربعاء، إن قادة إيران يتفاوضون مع الولايات المتحدة لكنهم ينكرون ذلك أمام شعبهم.
وأضاف ترامب في كلمة له: "أنهيت 8 حروب، وننتصر الآن في حربنا على إيران".
وأكد أن المفاوضين الإيرانيين "يخشون أن يقتلوا على أيدي شعبهم".
وشدد ترامب على أن "الإيرانيين يتفاوضون معنا ومتلهفون لإبرام اتفاق".
وتابع قائلا: "دمرنا كل شيء في إيران. نريد أن نرى الولايات المتحدة تحقق النجاح في عملياتها العسكرية في إيران".
-
Just in
-
06 :22
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة (الميادين) تتمة
-
06 :12
اعلام إسرائيلي: اصابة جندي اسرائيلي بجراح خطيرة نتيجة سقوط قذيفة هاون في جنوب لبنان
-
06 :05
"سي إن إن" نقلا عن مصادر إسرائيلية: أقصى ما قد تكون طهران مستعدة لتقديمه لا يفي بالحد الأدنى الذي تطالب به واشنطن
-
05 :54
إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :49
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 3 مسيّرات في المنطقة الشرقية
-
05 :42
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني (الأنباء) تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
قالیباف يهدد دولة إقليميّة بهجمات متواصلة لا هوادة فيها!
-
الجيش الأميركي يبدأ اختبار "بلاك هوك" ذكية: مروحية بلا طيار تنفّذ مهامها ذاتيًا
-
الرئيس الألماني: الحرب على إيران "كارثة سياسية" وتشكل "انتهاكًا" للقانون الدولي
-
وصفها بـ"الرفيعة".. مع أي شخصية يتفاوض ترامب في إيران؟
-
ماتشادو: سأشارك في العملية الانتخابية بفنزويلا.. و"عقيدة تشافيز" بصدد "الانهيار"
-
انتخابات تشريعية في الدنمارك... رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن الأوفر حظاً
-
الخزانة الأميركية ترفع العقوبات عن البعثة الدبلوماسية الفنزويلية في واشنطن
-
لأسباب «إنسانية»... السماح لبولسونارو بقضاء عقوبة السجن في الإقامة الجبرية موقتاً
-
ترامب: إيران قدمت لنا "هدية كبيرة جداً" تتعلق بالنفط والغاز
-
زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا
-
الحرس الثوري: أسعار الطاقة والنفط لن تعود لمستوياتها حتى تضمن القوات المسلحة الاستقرار الإقليمي
-
«الدفاعات» السعودية تتصدى لـ«باليستي» و28 «مسيّرة» في الشرقية
-
أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض
-
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية
-
"أكسيوس": إيران ترفض "خديعة ترامب الثالثة" ولقاء باكستان لم يحسم بعد
-
من هو خليفة لاريجاني؟
-
سطوة آل كاسترو طاغية على احتمالات التغيير في كوبا
-
كيم جونغ أون: وضع كوريا الشمالية كدولة نووية "لا رجعة عنه"
-
اصطدام طائرة بمركبة يوقف الرحلات في مطار لاغوارديا بنيويورك
-
محادثات لإنهاء الحرب في إيران قد تعقد في باكستان في وقت مبكر
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
لبنان: إستهداف "الكرياه" في "تل أبيب".. واشتباكات من مسافة صفر في القنطرة
-
-
-
26 March 2026
-
مخاطر التأمين على الديون السيادية.. الخطر اختفى من إسرائيل بعد شهر من الحرب
-
-
26 March 2026
-
إيران تعزّز دفاعاتها في جزيرة خرج تحسبا لهجوم أميركي
-
-
-
26 March 2026
-
الرئاسة اللبنانية تعول على المباحثات المتوقع عقدها بين الجانبين الأميركي والإيراني
-
-
-
26 March 2026
-
دعم شيعي لسفير إيران يُعمّق الأزمة السياسية
-
-
-
26 March 2026
-
كلوب ينفي تكهنات بشأن قيادة ريال مدريد لكنه لا يزال منفتحا على العودة للتدريب
-
-
26 March 2026
-
عراقجي: لم نجر أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي
-
-
-
26 March 2026
-
حزب الله: كمين ناري في الطيبة – القنطرة يُوقع مجزرة دبابات… والجنود يفرّون سيراً
-
-
-
26 March 2026
-
لماذا حساب السعرات الحرارية ليس كافياً لفقدان الوزن؟
-
-
26 March 2026
-
العملات تراوح مكانها وسط غموض يكتنف مساع أمريكية لإنهاء حرب إيران
-
-
26 March 2026