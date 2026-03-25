زعيم كوريا الشمالية يقطع وعدا بشأن روسيا
25 March 2026
11 secs ago
source: tayyar.org
قال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن بلاده ستدعم روسيا دائما، وفق وكالة الأنباء المركزية الرسمية، وذلك في رسالة شكر وجهها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وعززت كوريا الشمالية علاقاتها مع موسكو منذ اجتياحها أوكرانيا في فبراير 2022.
وبحسب وكالات الاستخبارات الكورية الجنوبية والغربية، أرسلت كوريا الشمالية آلاف الجنود لدعم الاجتياح الروسي لأوكرانيا المستمر منذ قرابة 4 سنوات. وبحسب تقديرات كوريا الجنوبية، قتل 600 منهم وأصيب آلاف آخرون بجروح.
ويقول محلّلون إن كوريا الشمالية تتلقى في المقابل مساعدات مالية وتكنولوجيا عسكرية وإمدادات غذائية وطاقة من روسيا.
وقال كيم في رسالته، الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: "أعرب عن خالص شكري لكم على إرسالكم التهاني الحارة والصادقة لمناسبة عودتي لتولي مهامي الشاقة كرئيس لشؤون الدولة".
وأعاد المجلس التشريعي في كوريا الشمالية تعيين كيم هذا الأسبوع رئيسا لأعلى هيئة لصنع السياسات والحكم في البلاد.
وأضاف كيم: "اليوم تتعاون كوريا الشمالية وروسيا بشكل وثيق للدفاع عن سيادة البلدين. ستبقى بيونغيانغ دائما بجانب موسكو. هذا خيارنا وإرادتنا التي لا تتزعزع".
وتأتي رسالة كيم عقب تقارير إعلامية بيلاروسية رسمية تفيد بأن الرئيس ألكسندر لوكاشنكو سيزور كوريا الشمالية في رحلة تستغرق يومين اعتبارا من الأربعاء "لتعزيز التعاون الثنائي".
وقدم البلدان الدعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، فيما لم تؤكد كوريا الشمالية هذه الزيارة بعد.
Just in
09 :02
لهذه الأسباب رفض وليد جنبلاط الافتراق عن بري (الجمهورية) تتمة
08 :56
غارة إسرائيلية على محيط بلدة تول جنوبي لبنان
08 :56
حزب الله في بيان: استهدفنا عند الساعة 07:00 اليوم تجمعًا لآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في الناقورة بصليات صاروخية
08 :41
عون هنّأ بـ"عيد البشارة": فلتكن بشارة وطن يتجاوز أحزانه ويسلك من جديد طريق السيادة والكرامة تتمة
08 :31
أبو زيد: في عيد البشارة يلتقي الإيمان مع الرجاء وتلتقي القلوب على كلمةٍ واحدة.. المحبة تتمة
08 :26
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في زرعيت وشتولا بالجليل الغربي بعد رصد صواريخ من لبنان
