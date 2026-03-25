قال موقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن البيت الأبيض أرسل رسائل إلى الإيرانيين مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب.



وأوضح الموقع أن واشنطن ألمحت لاحتمال مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس في المحادثات مع إيران كدليل على الجدية.



ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب "متفائل بشأن المفاوضات مع إيران، وعقد اجتماع في باكستان أمر ممكن".



ووفقما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن ترامب يحاول في ذات الوقت بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري، من أجل أن يكون قادرا على اتخاذ القرار بناءً على التطورات.



وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران.



وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن إيران أبلغت إدارة ترامب بأنها تفضل التفاوض مع نائب الرئيس جيه دي فانس.



وأكدت الشبكة أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا إدارة ترامب عبر قنوات بعدم رغبتهم في استئناف المفاوضات مع المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.