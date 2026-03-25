أكسيوس: رسائل أميركية لإيران تؤكد جدية ترامب في التفاوض
25 March 2026
34 secs ago
source: سكاي نيوز عربية
قال موقع "أكسيوس"، الأربعاء، إن البيت الأبيض أرسل رسائل إلى الإيرانيين مفادها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاد بشأن المفاوضات الخاصة بإنهاء الحرب.
وأوضح الموقع أن واشنطن ألمحت لاحتمال مشاركة نائب الرئيس جيه دي فانس في المحادثات مع إيران كدليل على الجدية.
ونقل "أكسيوس" عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن ترامب "متفائل بشأن المفاوضات مع إيران، وعقد اجتماع في باكستان أمر ممكن".
ووفقما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين فإن ترامب يحاول في ذات الوقت بناء خيارات للدبلوماسية والتصعيد العسكري، من أجل أن يكون قادرا على اتخاذ القرار بناءً على التطورات.
وأفادت وسائل إعلام أميركية الثلاثاء بأن الجيش الأميركي يستعد لإرسال نحو 3000 مظلي من وحدة محمولة جوا إلى الشرق الأوسط لدعم العمليات ضد إيران.
وفي سياق متصل، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر قولها إن إيران أبلغت إدارة ترامب بأنها تفضل التفاوض مع نائب الرئيس جيه دي فانس.
وأكدت الشبكة أن مسؤولين إيرانيين أبلغوا إدارة ترامب عبر قنوات بعدم رغبتهم في استئناف المفاوضات مع المبعوث ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر.
Just in
05 :52
الحرس الثوري: تم تدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال الأراضي المحتلة إسناداً للهجمات المشرفة لحزب الله
05 :44
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: القوات الأميركية قد تتمكن من السيطرة على جزيرة خرج بسرعة لكنها ستواجه خطر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طوال فترة وجودها هناك
05 :36
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
05 :32
لبنان: المقاومة تستهدف بنى تحتيّة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومنصات للقبة الحديدية (الميادين) تتمة
05 :23
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية (سكاي نيوز عربية) تتمة
05 :15
"أكسيوس": إيران ترفض "خديعة ترامب الثالثة" ولقاء باكستان لم يحسم بعد (روسيا اليوم) تتمة
Just in
-
05 :52
الحرس الثوري: تم تدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية في شمال الأراضي المحتلة إسناداً للهجمات المشرفة لحزب الله
-
05 :44
واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين: القوات الأميركية قد تتمكن من السيطرة على جزيرة خرج بسرعة لكنها ستواجه خطر هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة طوال فترة وجودها هناك
-
05 :36
مسؤول روسي: اندلاع حريق في ميناء أوست-لوغا الروسي على بحر البلطيق بعد هجوم بطائرة مسيّرة
-
05 :32
لبنان: المقاومة تستهدف بنى تحتيّة لـ"الجيش" الإسرائيلي ومنصات للقبة الحديدية (الميادين) تتمة
-
05 :23
الكويت... الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيّرات معادية (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
05 :15
"أكسيوس": إيران ترفض "خديعة ترامب الثالثة" ولقاء باكستان لم يحسم بعد (روسيا اليوم) تتمة
25 March 2026
25 March 2026
25 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026
24 March 2026