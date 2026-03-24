عينت إيران اليوم قائداً سابقاً في الحرس الثوري وأحد غلاة المحافظين خلفاً لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، الذي استُهدف بغارة أميركية إسرائيلية الأسبوع الماضي.



وأفاد نائب الرئيس الإيراني لشؤون الاتصالات اليوم الثلاثاء عبر إكس بتعيين "محمد باقر ذو القدر خلفاً للاريجاني".



ويتولى المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي يرأسه رسميا الرئيس المنتخب مسعود بزشكيان، تنسيق الشؤون الأمنية والسياسة الخارجية، ويضم كبار المسؤولين في الجيش والمخابرات والحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن الزعيم الأعلى الذي له الكلمة الفصل في جميع شؤون الدولة.



وذو القدر قائد سابق في الحرس الثوري، وسبق له كذلك تقلّد مناصب أمنية رفيعة، منها نائب وزير الداخلية لشؤون الأمن ونائب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة ومستشار رئيس السلطة القضائية لشؤون منع الجريمة، وترأس المقر الانتخابي للجبهة الشعبية لقوى الثورة الإسلامية، وهي فصيل سياسي متشدد.



ويشغل منذ 2022 منصب أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام، وهو هيئة تفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور، الذي يضم علماء دين وفقهاء شيعة ويملك حق نقض التشريعات والإشراف على الانتخابات.





أما على الصعيد الأكاديمي، فقد حصل ذو القدر على إجازة في الاقتصاد من كلية الاقتصاد في جامعة طهران، ثم نال درجة الماجستير في الإدارة الحكومية من كلية الإدارة في الجامعة نفسها، قبل أن يحصل على الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية من جامعة الدفاع الوطني العليا.



يمثل تعيينه في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي انتقالًا لشخصية ذات خبرة طويلة في المجالات العسكرية والأمنية والسياسية إلى أحد أهم مراكز اتخاذ القرار في إيران، في وقت تشهد فيه المنطقة تحولات وتوترات متسارعة.



