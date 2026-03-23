دعوات لإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي فورًا.. عقب تهديد إيراني!
23 March 2026
23 mins ago
source: tayyar.org
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهات فنية ومهنية في مطار بن غوريون أوصت بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل فوري، وذلك عقب تهديد إيراني.
وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإيراني أطلق مسيّرات وصواريخ، بالتوازي مع محاولات لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مقر الصناعات الجوية الإسرائيلية الواقع قرب مطار بن غوريون.
وسُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في إسرائيل، الأحد، بعدما حذّر الجيش الإسرائيلي من صواريخ قادمة من إيران، وأصدر عدة رسائل إنذار جاء فيها أن "صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".
في سياق متصل، أفادت تقارير بسقوط قتلى وعدد من المصابين جراء قصف إيراني على جنوب إسرائيل مساء السبت، بعد سقوط صاروخ في إحدى المناطق الجنوبية.
وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء، عقب أول رسالة تحذير، أنها لم تتلق في حينه تقارير عن سقوط ضحايا، قبل أن تتحدث لاحقًا عن إصابات جراء الضربة.
Just in
09 :42
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: إطلاق صفارات الإنذار في الجليل الغربي
09 :31
الطيران الحربي الاسرائيلي يستهدف بلدتي شقرا وعيناثا في قضاء بنت جبيل
09 :22
الخارجية الصينية بشأن مضيق هرمز: بكين تحث جميع الأطراف على وقف العمليات العسكرية
09 :14
التحكّم المروريّ: قطع أوتوستراد صيدا صور في محلة برج رحال بسبب غارة إسرائيليّة
09 :08
مقر خاتم الأنبياء الإيراني: استهدفنا الصناعات الفضائية الإسرائيلية في محيط قاعدة بن غوريون بمسيّرات
08 :52
الطيران المسير أغار مستهدفاً دراجة نارية في بلدة مجدل سلم
