أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن جهات فنية ومهنية في مطار بن غوريون أوصت بإغلاق المجال الجوي الإسرائيلي بشكل فوري، وذلك عقب تهديد إيراني.



وذكرت تقارير إسرائيلية أن الجيش الإيراني أطلق مسيّرات وصواريخ، بالتوازي مع محاولات لإطلاق طائرات مسيّرة باتجاه مقر الصناعات الجوية الإسرائيلية الواقع قرب مطار بن غوريون.



وسُمع دوي انفجارات وصفارات إنذار في إسرائيل، الأحد، بعدما حذّر الجيش الإسرائيلي من صواريخ قادمة من إيران، وأصدر عدة رسائل إنذار جاء فيها أن "صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل".



في سياق متصل، أفادت تقارير بسقوط قتلى وعدد من المصابين جراء قصف إيراني على جنوب إسرائيل مساء السبت، بعد سقوط صاروخ في إحدى المناطق الجنوبية.



وأعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية نجمة داوود الحمراء، عقب أول رسالة تحذير، أنها لم تتلق في حينه تقارير عن سقوط ضحايا، قبل أن تتحدث لاحقًا عن إصابات جراء الضربة.

