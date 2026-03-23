قال مسؤول كوبي بارز إن الجيش في بلاده يتخذ احتياطات تحسبًا لاحتمال هجوم عسكري أميركي، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.



وأوضح نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، الأحد: "جيشنا مستعد دائمًا، وهو في الواقع يستعد هذه الأيام لاحتمال وقوع عدوان عسكري".



وأضاف أنه سيكون من "السذاجة" أن يتجاهل القادة الكوبيون احتمال نشوب صراع مع الولايات المتحدة، قائلًا: "لكننا نأمل حقًا ألا يحدث ذلك".



وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لمح مؤخرًا إلى احتمال "السيطرة" على كوبا، الجزيرة التي يحكمها نظام اشتراكي.



وردًا على ذلك، قال فرنانديز: "بصراحة، لا نعلم عمّا يتحدثون، لكن يمكنني أن أقول هذا: كوبا دولة ذات سيادة"، مشددًا على أن بلاده "لن تقبل بأن تصبح دولة تابعة أو خاضعة".



وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا توترًا منذ الثورة الكوبية عام 1959 بقيادة الزعيم اليساري فيدل كاسترو، وتدهورت الأوضاع أكثر خلال الولاية الثانية لترامب.



كما فاقم الحظر النفطي الأميركي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في كوبا، إلى جانب سنوات من سوء الإدارة والفساد.



وشهدت البلاد، السبت، ثاني انقطاع شامل للكهرباء خلال أسبوع واحد.



ورغم التوترات، تجري واشنطن وهافانا محادثات غير معلنة، إلا أن فرنانديز رفض الكشف عن زمان ومكان آخر اجتماع بين الجانبين.



وأكد أن طبيعة النظام السياسي الكوبي وبنيته وأعضائه "ليست محل تفاوض"، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي لا يزال الحزب السياسي الوحيد المسموح به في البلاد.

