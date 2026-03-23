كوبا ترفع جاهزية جيشها تحسبًا لهجوم أميركي
23 March 2026
14 mins ago
source: tayyar.org
قال مسؤول كوبي بارز إن الجيش في بلاده يتخذ احتياطات تحسبًا لاحتمال هجوم عسكري أميركي، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.
وأوضح نائب وزير الخارجية الكوبي كارلوس فرنانديز، في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، الأحد: "جيشنا مستعد دائمًا، وهو في الواقع يستعد هذه الأيام لاحتمال وقوع عدوان عسكري".
وأضاف أنه سيكون من "السذاجة" أن يتجاهل القادة الكوبيون احتمال نشوب صراع مع الولايات المتحدة، قائلًا: "لكننا نأمل حقًا ألا يحدث ذلك".
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد لمح مؤخرًا إلى احتمال "السيطرة" على كوبا، الجزيرة التي يحكمها نظام اشتراكي.
وردًا على ذلك، قال فرنانديز: "بصراحة، لا نعلم عمّا يتحدثون، لكن يمكنني أن أقول هذا: كوبا دولة ذات سيادة"، مشددًا على أن بلاده "لن تقبل بأن تصبح دولة تابعة أو خاضعة".
وتشهد العلاقات بين واشنطن وهافانا توترًا منذ الثورة الكوبية عام 1959 بقيادة الزعيم اليساري فيدل كاسترو، وتدهورت الأوضاع أكثر خلال الولاية الثانية لترامب.
كما فاقم الحظر النفطي الأميركي الأزمة الاقتصادية والإنسانية في كوبا، إلى جانب سنوات من سوء الإدارة والفساد.
وشهدت البلاد، السبت، ثاني انقطاع شامل للكهرباء خلال أسبوع واحد.
ورغم التوترات، تجري واشنطن وهافانا محادثات غير معلنة، إلا أن فرنانديز رفض الكشف عن زمان ومكان آخر اجتماع بين الجانبين.
وأكد أن طبيعة النظام السياسي الكوبي وبنيته وأعضائه "ليست محل تفاوض"، مشيرًا إلى أن الحزب الشيوعي لا يزال الحزب السياسي الوحيد المسموح به في البلاد.
الإذاعة الإسرائيلية: مقتل إسرائيلي في مسغاف عام أمس بنيران مدفعية إسرائيلية أخطأت الهدف
"حزب الله" أعلن استهداف كريات شمونة وجنود العدو شرق الخيام ومرابض مدفعية في الزاعورة
الذهب يهبط الى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر! تتمة
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب..! تتمة
التحكم المروري: 5 جرحى في حادثين خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين في المنطقة الشرقية
Other stories
رسالة من الولايات المتحدة لمواطنيها "في جميع أنحاء العالم"
قتلى وجرحى بهجمات على طهران وأورميا وبندر عباس
بزشكيان: وهم مسح إيران من الخريطة دليل على العجز
مدير الطاقة الدولية: العالم قد يواجه أسوأ أزمة طاقة منذ عقود
غارات جديدة على طهران وكرج وبندر عباس
منظمة الصحة العالمية: حرب الشرق الأوسط بلغت "مرحلة خطيرة" مع وقوع ضربات عند مواقع نووية
العين على "دماوند"... هل ينفّذ ترامب تهديده؟
وزير بريطاني: ترامب يعبر عن موقفه الشخصي بخصوص مهلة إيران ولن ننجر للحرب
لإنهاء الحرب على إيران.. فريق ترامب يدرس صفقة بـ 6 التزامات
إنذار مقابل إنذار… إيران ترد على تهديدات ترامب: هرمز مفتوح "بشروطنا"!
منشآت الطاقة الإيرانية في مرمى التهديد الأميركي… مواقع رئيسية على قائمة الاستهداف!
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - باريس تختبر الديبلوماسية على وقع النار.. والمفاوضات مؤجلة
إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج
مسؤول إيراني رفيع للميادين: طهران تضع 6 شروط لوقف الحرب
زامير يحذر: عواصم أوروبية تحت تهديد الصواريخ الإيرانية
«الدفاع القطرية»: سقوط مروحية بسبب عطل فني
"الدفاع السعودية": رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض
الموجة 73 للحرس الثوري الايراني: انهيار الدفاعات الجوية للاحتلال... واستهداف مراكز عسكرية إسرائيلية
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط غدا مع تصاعد حدة الحرب بالشرق الأوسط
الذهب يهبط الى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر!
المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب..!
رسالة من الولايات المتحدة لمواطنيها "في جميع أنحاء العالم"
عناوين الصحف ليوم الأثنين 23 آذار 2026
قتلى وجرحى بهجمات على طهران وأورميا وبندر عباس
صفا: بعد الحرب سنجبر الحكومة على التراجع... والمفاجأت في الميدان
في الأسبوع الثالث من العدوان: المقاومة تُفشل التوغل البري
الموجة 75 من "وعد صادق 4": استهداف أماكن اختباء الجنود الإسرائيليين
مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة
