أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن تهديدات مسح إيران من الخريطة "دليل على العجز والوهن" أمام إرادة الشعب الإيراني، مشددا على أن مضيق هرمز مفتوح لجميع الدول باستثناء المعتدين.



وكتب بزشكيان على منصة "إكس": إن "وهم مسح إيران من الخريطة، هو دليل على العجز والوهن أمام إرادة أمة صنعت التاريخ. إن التهديد والاغتيال يجعلان الشعب الإيراني أكثر تماسكا".



وأضاف الرئيس الإيراني: "مضيق هرمز مفتوح لسفن جميع الدول باستثناء المعتدين على الأراضي الإيرانية. سيكون ردنا على الهذيان والتهديدات المتهورة حاسما في الميدان".



وفي السياق ذاته، حذر النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف من أن أي هجوم يستهدف البنى التحتية في إيران من شأنه أن يدخل المنطقة كلها في "ظلام دامس"



وأكد عارف أن بلاده لم تبدأ الحرب، لكنها لن تتردد في حماية شعبها وأراضيها، مضيفا أن استمرار التصعيد سيحمل الأطراف المهددة مسؤولية التداعيات.



وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، وتبادل التهديدات بين إيران وخصومها، خصوصا مع استمرار العمليات العسكرية التي تستهدف منشآت ومواقع استراتيجية.

ويثير استهداف البنى التحتية الحيوية مخاوف دولية من اتساع رقعة الصراع وتأثيره على أمن الطاقة والاستقرار الإقليمي.