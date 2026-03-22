منشآت الطاقة الإيرانية في مرمى التهديد الأميركي… مواقع رئيسية على قائمة الاستهداف!
22 March 2026
56 secs ago
source: العربية
مع تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف محطات الطاقة في إيران، وفي ظل تصاعد الحرب التي دخلت أسبوعها الرابع، تتجه الأنظار نحو أبرز منشآت الطاقة الإيرانية التي قد تكون ضمن بنك الأهداف.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر أميركية مطلعة أن محطات توليد الطاقة بالغاز تُعد من بين الأهداف المحتملة لأي ضربات أميركية، مشيرة إلى أن القوات الأميركية قد تستهدف محطة دماوند للغاز جنوب شرق طهران، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".
كما أوضحت المصادر أنه في حال تنفيذ التهديد الأميركي، فمن المرجح أن تتركّز الضربات على محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعي، لا سيما أن نحو 80% من إنتاج الكهرباء في إيران يعتمد على هذا المصدر، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.
وتضم إيران عددًا من أبرز محطات الطاقة، من بينها محطة دماوند قرب طهران، ومحطة كرمان في الجنوب الشرقي، ومحطة رامين البخارية في محافظة خوزستان، إضافة إلى محطة بوشهر النووية، وهي الوحيدة العاملة في البلاد، وفق بيانات قطاع الطاقة.
كما تشمل محطات الطاقة الحرارية، التي تشكّل العمود الفقري لإنتاج الكهرباء، عددًا من المنشآت الكبرى العاملة بالغاز الطبيعي، أبرزها محطة دماوند بقدرة 2,868 ميغاواط، ومحطة شهيد سليمي نكا (2,215 ميغاواط)، ومحطة شهيد رجائي (2,043 ميغاواط)، ومحطة كرمان (1,912 ميغاواط)، ومحطة رامين (1,903 ميغاواط).
أما محطات الطاقة الكهرومائية الكبرى، فتشمل سد شهيد عباسبور بقدرة 2,000 ميغاواط، وكارون 3 بقدرة مماثلة، وكارون 4 بقدرة 1,000 ميغاواط، إضافة إلى محطة مسجد سليمان بقدرة 2,000 ميغاواط.
وفي موازاة ذلك، تُعد محطة بوشهر النووية المنشأة الوحيدة العاملة في هذا المجال داخل إيران، علماً أنها تعرّضت قبل أيام للقصف، وفق ما أكد الجانب الإيراني.
وكان ترامب قد هدّد بضرب منشآت الطاقة الإيرانية و"محوها"، في حال لم تُقدم طهران على إعادة فتح مضيق هرمز بالكامل خلال مهلة 48 ساعة.
وقال، في منشور على منصة "سوشيال تروث" فجر الأحد، إنه يمنح إيران 48 ساعة "بالضبط" لفتح الممر المائي الحيوي، أو مواجهة جولة جديدة من الهجمات، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستدمّر "محطات طاقة مختلفة، بدءًا بالأكبر".
وتأتي هذه التطورات بعدما أشارت مصادر أميركية سابقًا إلى أن ترامب تجنّب، منذ اندلاع الحرب في 28 شباط الماضي، إصدار أوامر بضرب البنى التحتية للطاقة في إيران، إلا أن المشهد بدأ يتبدّل مع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط عالميًا.
Just in
10 :45
وزير بريطاني عن مهلة ترامب لإيران: لن ننجر للحرب لكن سنحمي مصالحنا ونعمل مع حلفائنا على خفض التصعيد
10 :38
الراعي: شعوبنا وشعوب آخرون يعيشون على هامش الألم نعيش اعتداءات على ارضنا وضغوطا تمس كرامة شعبنا، هناك من نزح ومن صمد يتمسك بأرضه انهم يشبهون الاعمى الذي رغم ضعفه صرخ بايمان وطننا بحاجة الى هذه الصرخة ولا يمكن ان يسقط صوت الحق وتختفي الحقيقة
10 :36
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي ورشقات رشاشة كثيفة في الخيام
10 :33
الوكالة الوطنية: قصف مدفعي يطال شوكين
10 :33
الجيش الإيراني: استهداف مطار بن غوريون تم بمسيرة متطورة من نوع "آرش 2"
10 :32
تحطم مروحية قطرية في المياه الإقليمية… والبحث جارٍ عن الطاقم تتمة
EXCLUSIVE
خاص tayyar.org - باريس تختبر الديبلوماسية على وقع النار.. والمفاوضات مؤجلة
إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج
مسؤول إيراني رفيع للميادين: طهران تضع 6 شروط لوقف الحرب
زامير يحذر: عواصم أوروبية تحت تهديد الصواريخ الإيرانية
«الدفاع القطرية»: سقوط مروحية بسبب عطل فني
"الدفاع السعودية": رصد إطلاق 3 صواريخ باليستية باتجاه الرياض
الموجة 73 للحرس الثوري الايراني: انهيار الدفاعات الجوية للاحتلال... واستهداف مراكز عسكرية إسرائيلية
بالفيديو - لحظة سقوط صاروخ ايراني على مبنى في ديمونا وتدميره
ترامب: ندرس إنهاء العمليات العسكرية ضد إيران تدريجيا مع اقتراب تحقيق أهداف الحرب
أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
هجوم إيراني على قاعدة دييغو غارسيا بعد سماح بريطانيا باستخدام قواعدها
ترامب عن سماح بريطانيا باستخدام قواعدها ضد إيران: كان عليها التحرك بشكل أسرع
الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
ايران تعلق على مزاعم استهداف الحرس الثوري للحي اليهودي في مدينة القدس
جماعة تسمي نفسها "فصيل الزلزال" تنشر مشاهد قالت إنها لإضرام النار في مصنع لشركة أسلحة إسرائيلية في التشيك
نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين
عميلان سابقان في "إف بي آي" في دعوى قضائية: تم فصلنا بسبب تحقيقات ترامب
رئيسة فنزويلا بالوكالة تجري تعديلاً شاملاً في القيادة العليا للجيش
