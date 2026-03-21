أعلن وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب منحت إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لشراء النفط الإيرانيّ في عرض البحر.

ويهدف ذلك إلى تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.

وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء موقتًا من العقوبات في غضون أسبوعين، تقريبًا.

وقال بيسنت في بيان على منصة إكس: "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي موقتًا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالى 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط الموقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".

وأضاف بيسنت: "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب".