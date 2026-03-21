أميركا تصدر إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لبيع نفط إيرانيّ
21 March 2026
45 mins ago
source: tayyar.org
أعلن وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت أنّ إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب منحت إعفاء من العقوبات لمدة 30 يومًا لشراء النفط الإيرانيّ في عرض البحر.
ويهدف ذلك إلى تخفيف الضغوط على إمدادات الطاقة منذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وهذه المرة الثالثة التي تمنح فيها الولايات المتحدة إعفاء موقتًا من العقوبات في غضون أسبوعين، تقريبًا.
وقال بيسنت في بيان على منصة إكس: "من خلال فتح هذا الإمداد الحالي موقتًا للعالم، ستوفر الولايات المتحدة بسرعة حوالى 140 مليون برميل من النفط للأسواق العالمية، مما يزيد من كمية الطاقة العالمية ويساعد في تخفيف الضغوط الموقتة على الإمدادات التي تسببها إيران".
وأضاف بيسنت: "باختصار، سنستخدم البراميل الإيرانية ضد طهران لإبقاء الأسعار منخفضة بينما نواصل عملية ملحمة الغضب".
Just in
11 :41
العراق: مقتل ضابط في هجوم بمسيّرة على مقر المخابرات في بغداد
11 :39
"الحزب": اشتبكنا مع قوة إسرائيلية حاولت التوغل باتجاه مبنى بلدية بلدة الناقورة وحققنا إصابات مباشرة
11 :22
بالفيديو: معلومات عن اشتباكات عنيفة في الخيام تتمة
11 :17
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: الهجوم على "نطنز" لم يؤدِّ إلى تسرب مواد مشعة بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة
11 :13
وكالة "تسنيم" الإيرانية: هجوم أميركي إسرائيلي جديد على منشأة نطنز النووية
10 :53
أدرعي: هذا ما استهدفناه في بيروت! تتمة
عراقجي: لا وقف لإطلاق النار دون ضمانات… وإيران منفتحة على الحلول الشاملة
هجوم إيراني على قاعدة دييغو غارسيا بعد سماح بريطانيا باستخدام قواعدها
ترامب عن سماح بريطانيا باستخدام قواعدها ضد إيران: كان عليها التحرك بشكل أسرع
الحرس الثوري عن الموجة 68 : الصواريخ متعددة الرؤوس من نوع "خرمشهر 4" و"قدر" استهدفت 25 موقعا في حيفا وتل أبيب
اليكم العرض الذي قدمته موسكو حول ايران ورفضته واشنطن!
ايران تعلق على مزاعم استهداف الحرس الثوري للحي اليهودي في مدينة القدس
جماعة تسمي نفسها "فصيل الزلزال" تنشر مشاهد قالت إنها لإضرام النار في مصنع لشركة أسلحة إسرائيلية في التشيك
نيجيريا: ضربات جوية ضد معاقل «داعش» والقضاء على عشرات الإرهابيين
عميلان سابقان في "إف بي آي" في دعوى قضائية: تم فصلنا بسبب تحقيقات ترامب
رئيسة فنزويلا بالوكالة تجري تعديلاً شاملاً في القيادة العليا للجيش
هيغسيث لنجله: الأميركيون الذين قُتلوا في الحرب الإيرانية «ماتوا من أجلك»
غابارد: أهداف أميركا في إيران تختلف عن أهداف إسرائيل
ابنة زعيم كوريا الشمالية تظهر مع أبيها خلال تفقّد لقاعدة تدريبية في بيونغ يانغ
إسرائيل تكثف ضرباتها وتستهدف البنية التحتية في طهران
إعلام أمريكي: وحدة مارينز أمريكية تنشر بالمنطقة خلال أيام
إيران تتوعد مجددا
«واشنطن بوست»: رصد مسيرات فوق قاعدة أميركية يقيم بها وزيرا الخارجية والدفاع
إسرائيل: أضرار "بالغة" لثلاث طائرات بمطار بن جوريون جراء قصف إيراني
كان يزور ابنته مع نجله.. معلومات جديدة حول اغتيال لاريجاني
رصد مسيرات مجهولة فوق قاعدة عسكرية بواشنطن
-
بالفيديو: معلومات عن اشتباكات عنيفة في الخيام
21 March 2026
أدرعي: هذا ما استهدفناه في بيروت!
21 March 2026
إعلاميّ لبناني: "الأشدّ لم يبدأ بعد... والآتي أعظمُ وأشدُّ ضراوةً"!
21 March 2026
البستاني يحذّر من تداعيات الحرب واستنزاف الاقتصاد: لخطة طوارئ عاجلة...
21 March 2026
تشويه المقدّس وتقديس العنف ... جان بو شعيا
21 March 2026
أدرعي يردّ على فنانة لبنانيّة شهيرة: "سيأتي يوم وتنتهي فيه الحرب... ولحينها تبقي بخير"!
21 March 2026
بعد 3 محاولات فاشلة.. تفاصيل عن اغتيال شمخاني!
21 March 2026
غارة على منزل فجرًا.. وإصابات
21 March 2026
بالفيديو: دمار كبير في الضاحية بعد الغارات فجرًا
21 March 2026
"حركة بلا بركة"... الأسوأ ينتظرنا؟
