أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ترفض وقف إطلاق النار في المرحلة الراهنة، مشددًا على أن طهران لا تريد تكرار “سيناريو العام الماضي”، في إشارة إلى تجارب سابقة لم تحقق استقرارًا دائمًا.



وفي مقابلة مع وكالة “كيودو” اليابانية، أوضح عراقجي أن إيران، رغم موقفها الرافض لوقف مؤقت للأعمال القتالية، ترحب بأي مبادرة من شأنها إنهاء الحرب بشكل كامل وشامل، مؤكدًا استعداد بلاده للاستماع إلى المقترحات ومناقشتها بجدية.



وأشار إلى أن بعض الدول تبذل جهودًا لإيجاد مخرج للأزمة، إلا أنه اعتبر أن الولايات المتحدة لا تبدو مستعدة لوقف “العدوان”، مضيفًا أن إيران ستواصل الدفاع عن نفسها في ظل هذا الواقع.



وشدد عراقجي على أن أي تسوية مقبلة يجب أن تضمن إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم، مع توفير ضمانات تحول دون تكرارها، إلى جانب تعويض الأضرار التي لحقت بإيران.



وختم بالتأكيد أن ما تقوم به بلاده يندرج في إطار الدفاع عن النفس، مضيفًا أن طهران ستواصل هذا النهج “مهما استغرق الأمر من وقت، وما دامت هناك ضرورة لذلك”.