أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران استهدفت قاعدة دييغو غارسيا في المحيط الهندي، وذلك عقب سماح بريطانيا للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في إطار الحرب على إيران.



وبحسب التقرير، فإن الهجوم يُعد تطورًا نوعيًا لافتًا، إذ يعكس قدرات عسكرية إيرانية متقدمة، لا سيما أن القاعدة تبعد أكثر من 4,000 كيلومتر عن الأراضي الإيرانية، ما يشير إلى مدى تطور القدرات الصاروخية بعيدة المدى لدى طهران.