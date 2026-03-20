سكاي نيوز عربية: أعلنت إسرائيل، فجر الجمعة، تنفيذ ضربات استهدفت ما وصفتها بالبنية التحتية للنظام الإيراني في طهران، في إطار التصعيد المستمر ضمن الحملة العسكرية المشتركة مع الولايات المتحدة ضد إيران.



وقال الجيش الإسرائيلي في بيان على تليغرام أنه "بدأ موجة من الضربات تستهدف البنية التحتية للنظام الإرهابي الإيراني في أنحاء طهران".



وأفادت هيئة البث بأن الجيش الإسرائيلي هاجم أهدافا داخل العاصمة طهران، فيما أفادت وسائل إعلام إيرانية بقصف منطقة بارشين التي تضم منشآت عسكرية.