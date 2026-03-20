روسيا اليوم: ‏نقلت قناة NBC الأمريكية عن مصادر قولها اليوم الجمعة، إنه من المتوقع نشر وحدة من مشاة البحرية في المنطقة خلال الأيام المقبلة، على أن تغادر قاعدة سان دييغو قبل الموعد المحدد.



يأتي ذلك، بعد تقارير أفادت بأن البنتاغون سينشر وحدة استطلاع من مشاة البحرية (MEU) في الشرق الأوسط، وهي وحدة استجابة سريعة تضم نحو 2500 فرد من المارينز والبحارة.



وتضم الوحدة عناصر قتالية برية وجوية مدربة على عمليات الإجلاء واسعة النطاق والاقتحامات البرمائية، وتوفر خيارات طوارئ إضافية للقادة دون تحديد غرض أو موقع نشرها حتى الآن.



ووفق وسائل إعلام أمريكية فإن مسؤولي إدارة ترامب أكدوا عدم وجود خطط حالية لقوات برية، لكنهم لم يستبعدوا الاحتمال.



