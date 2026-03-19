سكاي نيوز عربية: كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" أن مسؤولين أميركيين رصدوا طائرات مسيرة مجهولة فوق قاعدة عسكرية في العاصمة واشنطن، في تطور أمني لافت يأتي بالتزامن مع تصاعد المواجهة في الشرق الأوسط.



وأفاد ثلاثة أشخاص مطلعين على التفاصيل بأن الطائرات شوهدت فوق قاعدة "فورت ماكنير"، التي تضم مقار إقامة وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث، فيما لم تتمكن السلطات حتى الآن من تحديد مصدرها.



ووفقاً لمسؤول رفيع في الإدارة الأميركية، فإن الجيش عزز إجراءات المراقبة والتأهب، في ظل حالة الاستنفار المرتبطة بالضربات التي تنفذها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، واحتمالات اتساع نطاق التهديدات.