سكاي نيوز عربية: دوى انفجار في بغداد تزامنا مع وقوع هجوم جديد بمسيرة على السفارة الأميركية فجر الأربعاء، بعد ساعات من هجوم آخر تسبب باندلاع حريق، حسبما أفاد مراسل وكالة فرانس برس ومصدران أمنيان.



وشاهد صحافي فرانس برس قرب السفارة دخانا يتصاعد بعد سماعه دوي انفجار. وقال مسؤول أمني إن "مسيرة أصابت السفارة بشكل مباشر"، دون أن يوضح ما إذا كانت هناك أضرار.



وقال مسؤول أمني ثان إن المسيرة "سقطت قرب السياج الأمني للسفارة".



وجاء ذلك بعد ساعات من هجوم بطائرة مسيرة وصاروخ على السفارة، بحسب مصدر أمني لفت إلى "فشل منظومة الدفاع الجوي بالتصدي للمسيرة".