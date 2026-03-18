إعلام إسرائيلي: قتيلان وأضرار كبيرة بمحطة قطار "سييدور" بـ"تل أبيب" جراء صواريخ إيران
18 March 2026
19 mins ago
source: الميادين
الميادين: وسائل إعلام إسرائيلية تقر بسقوط قتيلين وإصابات خطيرة وأضرار واسعة في "تل أبيب" ومحيطها نتيجة هجومين صاروخيين من إيران.
اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط قتيلين في "رامات غان" جنوب "تل أبيب" من جراء هجومين صاروخيين من إيران، مشيرةً إلى سقوط صاروخ انشطاري في 15 موقعاً.
وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أضرار كبيرة في محطة القطار "سييدور" في "تل أبيب"، وانهيار مبنى في الوسط، بالإضافة إلى وقوع إصابات من جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في "تل أبيب" ومحيطها.
كما تحدّث عن انقطاع واسع للكهرباء في مدينة في "هشارون" نتيجة إصابة صاروخ.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقتٍ سابق، بسماع انفجارات قوية في مناطق كثيرة في أنحاء "إسرائيل"، بالإضافة إلى سماع أصداء انفجارات قوية في الوسط ودوي انفجار قوي في القدس، من جراء رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أن الإطلاق الأخير تضمّن صواريخ انشطارية.
Just in
04 :21
الجيش الإسرائيلي ينذر حي الباشورة في بيروت بإخلائه
04 :15
إعلام إسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة والنقب
04 :12
6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت (الشرق الأوسط) تتمة
04 :04
الغارات على زقاق البلاط والبسطة في بيروت استهدفت شققاً سكنية
04 :02
إعلام إسرائيلي: رصد إطلاق صواريخ من إيران نحو مناطق الجنوب
03 :54
غارة معادية تستهدف الضاحية الجنوبية لبيروت
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل: "انتقاما للاريجاني ومرافقيه"
مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
ترامب عن ستارمر: قلت له إننا لا نريد حاملات طائراته
نتنياهو تعليقاً على اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"
في حدث نادر... ملك إسبانيا يعترف بانتهاكات بلاده خلال الحقبة الاستعمارية
ترامب للناتو: نحميكم 40 عاما وترفضون مساعدتنا في مضيق هرمز
عواصف عاتية تتسبب في تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في أميركا
فرنسا: اليمين المتطرف واليسار المتشدد يتحكمان في الانتخابات المحلية
ترامب: سننهي الحرب قريبا ولا اعرف مع من يمكن التفاوض في إيران... قاسم سليماني كان جنرالا بارعا
الإمارات: حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيّرات
الخسائر البشرية المعلَنة لواشنطن وتل أبيب مع دخول الحرب أسبوعها الثالث
مجتبى خامنئي... في موسكو بعد إصابة بليغة؟
وفد من LACD يشارك في اللقاء الترحيبي بالقنصل شربل نصار في لوس أنجلوس
داخل "حفرة" تل أبيب.. كيف تدير "إسرائيل" الحرب من ملاجئ سرية؟
رغم ضغوط ترامب.. حلفاء يرفضون إرسال سفن إلى مضيق هرمز والهند تراهن على الحوار
ترمب يتهم الإعلام بنشر معلومات "مضللة" وبث صور مزيفة عن حرب إيران
البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب
توقيف شقيقين مغربيين في فرنسا للاشتباه بضلوعهما في «مخطط إرهابي»
6 شهداء على الأقل وإصابة 24 في الغارات الإسرائيلية على وسط بيروت
الدولار الأميركي يرتفع بوصفه ملاذاً آمناً بفعل توترات الشرق الأوسط
حكم بالحبس ومصادرة آلاف اليوروهات.. نهاية درامية لمدرب مولودية الجزائر السابق
قنابل خارقة.. ضربات أميركية تستهدف صواريخ إيرانية قرب هرمز
الحرس الثوري الإيراني يكشف تفاصيل هجوم عنيف استهدف إسرائيل: "انتقاما للاريجاني ومرافقيه"
قرص دواء واحد يحاكي فوائد حمية الكيتو الشهيرة دون التخلي عن الكربوهيدرات
النفط يواصل الارتفاع مع توترات مضيق هرمز وتهديدات ترامب بضرب جزيرة خارك
نيمار خارج تشكيلة البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا قبل كأس العالم
مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
