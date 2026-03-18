الميادين: وسائل إعلام إسرائيلية تقر بسقوط قتيلين وإصابات خطيرة وأضرار واسعة في "تل أبيب" ومحيطها نتيجة هجومين صاروخيين من إيران.



اعترفت وسائل إعلام إسرائيلية، بسقوط قتيلين في "رامات غان" جنوب "تل أبيب" من جراء هجومين صاروخيين من ⁧إيران⁩، مشيرةً إلى سقوط صاروخ انشطاري في 15 موقعاً.



وتحدّث الإعلام الإسرائيلي عن أضرار كبيرة في محطة القطار "سييدور" في "تل أبيب"، وانهيار مبنى في الوسط، بالإضافة إلى وقوع إصابات من جراء سقوط الصواريخ الإيرانية في "تل أبيب" ومحيطها.



كما تحدّث عن انقطاع واسع للكهرباء في مدينة في "هشارون" نتيجة إصابة صاروخ.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت في وقتٍ سابق، بسماع انفجارات قوية في مناطق كثيرة في أنحاء "إسرائيل"، بالإضافة إلى سماع أصداء انفجارات قوية في الوسط ودوي انفجار قوي في القدس، من جراء رصد إطلاق صواريخ من إيران اتجاه "إسرائيل"، مشيرةً إلى أن الإطلاق الأخير تضمّن صواريخ انشطارية.