مجلس الأمن القومي الإيراني: إستشهاد لاريجاني مع ابنه!
-
17 March 2026
-
6 mins ago
-
-
source: tayyar.org
-
اصدرت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بياناً تؤكد فيه إغتيال رئيس المجلس الدكتور علي لاريجاني، وقد جاء فيها :
" إلى الشعب الإيراني العزيز الأبي،إلى الشعوب الحرة في العالم،إلى محبي المقاومة أينما كانوا،وإلى جميع المسلمين:لقد لحق عبدٌ من عباد الله بربه شهيدًا.لقد احتضنت أرواحُ الشهداء الطاهرة الروحَ الزكيةَ لعبدٍ صالحٍ من عباد الله، الدكتور الشهيد علي لاريجاني، الذي أفنى عمره في سبيل عزة إيران وثورتها الإسلامية وقضايا التحرر في العالم، حتى نال في ختام مسيرته أمنيته الكبرى، فلبّى نداء الحق، وارتقى شهيدًا في ميدان الخدمة، فالتحق بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، إمام الشهداء، وبقائد قافلة الشهادة والجهاد في مواجهة أمريكا وإسرائيل، سماحة آية الله السيد علي خامنئي، وبأستاذه الشهيد، سماحة آية الله المطهري، وبرفيقي دربه الشهيدين السيد حسن نصرالله والحاج قاسم سليماني.
لقد ظل، حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك، ساعيًا إلى إعلاء كلمة الله، وفيًا لقضايا الأمة ورفعة شأنها، داعيًا إلى وحدة الصف والتماسك في مواجهة العدو المتعطش للدماء، موصيًا بذلك ومؤكدًا عليه.وفي نهاية المطاف، نال في سحرٍ مبارك من شهر رمضان، برفقة نجله المؤمن مرتضى، ومعاون الأمن في الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي علي رضا بيات، وجمعٍ من الحماة الغيارى، الدرجة الرفيعة للشهادة.إن النصر المحتوم ينتظر المجاهدين في سبيل الحق، وإن هذه الشهادات لا تزيد الأمة إلا ثباتًا وإصرارًا على مواصلة درب أولئك الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه.
هنيئًا له هذا المقام، فقد كان استحقاقًا طبيعيًا لمسيرة جهادٍ لم يكن جزاؤها دون هذا الفوز العظيم. "
-
Just in
-
23 :46
حركة نزوح كبيرة من مخيم الرشيدية في صور بعد الإنذار الإسرائيلي بالإخلاء
-
23 :42
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض لـ"الجديد": نخوض الـ"لا خيار" وهذا المسار قد ينطوي على فرصة تتيح تحسين المعادلة التي يستند إليها المفاوض اللبناني
-
23 :39
حزب الله: في موجة عمليّات خيبر 1 استهدفنا عند الساعة 20:30 مقر وحدة المهام البحريّة الخاصة "الشييطت 13" في قاعدة عتليت، جنوبي مدينة حيفا المُحتلّة، بصلية من الصواريخ النوعيّة
-
23 :36
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان: سنحاسب المسؤولين عن مقتل أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني
-
23 :21
إعلام إيراني: لاريجاني استهدف في منزل ابنته في منطقة برديس بطهران
-
23 :15
مسؤول إيراني رفيع للجزيرة:
- أي حل دبلوماسي يجب أن يشمل تعويضات ووقف استهداف المقاومة والانسحاب من لبنان
- فتح مضيق هرمز لن يتم إلا بوقف كامل لإطلاق النار والالتزام التام بشروط إيران
-
-
Other stories
-
-
-
ماكرون: فرنسا غير مستعدة للمشاركة في تأمين مضيق هرمز في الظرف الراهن
-
EXCLUSIVE
خاص - سيناريو “نموذج صربيا” يلوح في الأفق الإيراني؟
-
ترامب عن ستارمر: قلت له إننا لا نريد حاملات طائراته
-
نتنياهو تعليقاً على اغتيال كبار المسؤولين في إيران: "مناوباتهم في الحرس الثوري قصيرة جداً"
-
في حدث نادر... ملك إسبانيا يعترف بانتهاكات بلاده خلال الحقبة الاستعمارية
-
ترامب للناتو: نحميكم 40 عاما وترفضون مساعدتنا في مضيق هرمز
-
عواصف عاتية تتسبب في تأخير أو إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية في أميركا
-
فرنسا: اليمين المتطرف واليسار المتشدد يتحكمان في الانتخابات المحلية
-
ترامب: سننهي الحرب قريبا ولا اعرف مع من يمكن التفاوض في إيران... قاسم سليماني كان جنرالا بارعا
-
الإمارات: حريق بمنطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بمسيّرات
-
الخسائر البشرية المعلَنة لواشنطن وتل أبيب مع دخول الحرب أسبوعها الثالث
-
مجتبى خامنئي... في موسكو بعد إصابة بليغة؟
-
وفد من LACD يشارك في اللقاء الترحيبي بالقنصل شربل نصار في لوس أنجلوس
-
داخل "حفرة" تل أبيب.. كيف تدير "إسرائيل" الحرب من ملاجئ سرية؟
-
رغم ضغوط ترامب.. حلفاء يرفضون إرسال سفن إلى مضيق هرمز والهند تراهن على الحوار
-
ترمب يتهم الإعلام بنشر معلومات "مضللة" وبث صور مزيفة عن حرب إيران
-
البابا ينتقد أولئك الذين يستغلون الدين لشنّ الحرب
-
توقيف شقيقين مغربيين في فرنسا للاشتباه بضلوعهما في «مخطط إرهابي»
-
ما مدى واقعية تراكم طلبات بـ1.6 تريليون دولار في مجال الـAI؟
-
غموض أهداف ترمب في إيران يثير قلق الحلفاء الأوروبيين وضغوط لإنهاء الحرب
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
غارة بعلبك : شهداء وجرحى ومفقودون !
-
-
-
17 March 2026
-
ادرعي : انذار عاجل من الاحتلال إلى سكان مدينة صور والمخيمات والأحياء المحيطة بها
-
-
17 March 2026
-
EXCLUSIVE
خاص- امر خطير في سجن رومية الان
-
-
-
17 March 2026
-
منير الربيع يكشف سراً عن التدخل السوري في لبنان: هذه هي الدول التي دعمت الشرع!
-
-
-
17 March 2026
-
بيان للجيش اللبناني... هذا ما جاء فيه!
-
-
-
17 March 2026
-
يمنى الجميّل: سنواجه أي انتهاك لل١٠٤٥٢ كلم أكان من الجانب الإسرائيلي أو السوري
-
-
-
17 March 2026
-
شو الوضع؟ الحرب إلى مزيد من التصعيد واستهداف البنية الداخلية لإيران... المواجهة البرية متواصلة لبنانياً وأفق التفاوض مسدود
-
-
-
17 March 2026
-
"لبنان القوي": أي تحرك دولي لوقف النار يجب أن يلاقيه لبنان بخطوات عملية وخطة دفاعية متكاملة
-
-
-
17 March 2026
-
رسالة من قاسم إلى عناصر "الحزب"... إليكم ما جاء فيها!
-
-
-
17 March 2026
-
الرئيس عون عزى وزير الدفاع وقائد الجيش باستشهاد العسكريين في الجنوب
-
-
-
17 March 2026