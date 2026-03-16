Tayyar Article
وفد من LACD يشارك في اللقاء الترحيبي بالقنصل شربل نصار في لوس أنجلوس
16 March 2026
7 secs ago
source: tayyar.org
شارك وفد من Lebanese American Commission for Democracy – LACD في اللقاء الترحيبي الذي نظّمه House of Lebanon في لوس أنجلوس بمناسبة تعيين شربل نصار قنصلًا عامًا للبنان في لوس أنجلوس، بحضور عدد من أبناء الجالية اللبنانية من مختلف مناطق الولاية.
وقد شكّل اللقاء مناسبة للتواصل بين القنصل الجديد وأبناء الجالية اللبنانية في كاليفورنيا، حيث ألقى القنصل نصار كلمة شكر فيها القائمين على اللقاء، مثنيًا على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله إلى لوس أنجلوس. كما دعا الحضور إلى اعتبار القنصلية منزلهم الثاني، مؤكدًا أن باب القنصلية مفتوح للجميع.
وشدد نصار على أهمية العمل مع الشباب اللبناني في الاغتراب، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تعزيز التواصل مع الأجيال الشابة في لوس أنجلوس بهدف إعادة وصلهم بلبنان وتعزيز شعور الانتماء لديهم، إضافة إلى الاهتمام بموضوع التراث اللبناني.
وأوضح أنه، خلال الفترة القصيرة منذ توليه مهامه، التقى عددًا من الشباب اللبناني ولاحظ أن شعور بعضهم بالانتماء إلى لبنان قد تراجع، مؤكدًا أن من أبرز أهداف عمله في القنصلية التركيز على الشباب لإحياء روح الانتماء إلى لبنان في نفوسهم.
وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون أبناء الجالية والمؤسسات اللبنانية، من أجل تعزيز الثقافة واللغة وربط الجيل الجديد وأبناء الاغتراب بلبنان، بحيث يبقى حبهم للبنان نابعًا من ارتباطهم الشخصي به، لا مجرد امتداد لانتماء أهلهم.
وفي ختام اللقاء، قدّم القنصل نصار إلى رئيسة House of Lebanon هدية رمزية تجسّد البيت اللبناني العتيق، في لفتة تعبّر عن رمزية التراث اللبناني والارتباط بالجذور.
وأكد وفد LACD أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات اللبنانية في الاغتراب والقنصلية اللبنانية، بما يساهم في خدمة الجالية اللبنانية وتعزيز ارتباطها بلبنان.
Just in
20 :23
القناة 15 العبرية: التقدير الأحدث في منظومة الأمن: قرابة 1000 عنصر من قوة الرضوان يعملون جنوب الليطاني. وليس فقط خلايا كما جرى وصفها مؤخرا
20 :20
غارة إسـرائيلية استهدفت منطقة مفرق معركة - صور بالقرب من مختبرات الـ LDC
20 :19
رئيس الأركان الإسرائيلي: كل ضربة لقدرات إيران العسكرية والحرس الثوري تؤثر في قدرات تسليح وتمويل حزب الله
20 :18
الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق: ننعى المسؤول الأمني أبو علي العسكري
20 :10
مراسل الجديد: غارة إستهدفت محيط مدينة صور
20 :05
بقائي: قصف المناطق السكنية وقتل الناس والكوادر الطبية في لبنان يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي
Just in
-
20 :23
القناة 15 العبرية: التقدير الأحدث في منظومة الأمن: قرابة 1000 عنصر من قوة الرضوان يعملون جنوب الليطاني. وليس فقط خلايا كما جرى وصفها مؤخرا
-
20 :20
غارة إسـرائيلية استهدفت منطقة مفرق معركة - صور بالقرب من مختبرات الـ LDC
-
20 :19
رئيس الأركان الإسرائيلي: كل ضربة لقدرات إيران العسكرية والحرس الثوري تؤثر في قدرات تسليح وتمويل حزب الله
-
20 :18
الأمين العام لكتائب حزب الله في العراق: ننعى المسؤول الأمني أبو علي العسكري
-
20 :10
مراسل الجديد: غارة إستهدفت محيط مدينة صور
-
20 :05
بقائي: قصف المناطق السكنية وقتل الناس والكوادر الطبية في لبنان يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي
EXCLUSIVE
خاص - مصادر سياسية: مواقف الراعي – عون خط دفاع عن "القائد"
16 March 2026
قماطي: " سيكون أمام الحكومة خياران.."
16 March 2026
شو الوضع؟ لا أفق لوقف الحرب وإسرائيل ترفض المفاوضات مع لبنان... اشتداد المعارك البرية مؤشِّر إلى النوايا حول المنطقة العازلة
16 March 2026
EXCLUSIVE
خاص - تحرك روسي عاجل.. العودة الى المفاوضات وحلٌ لـ"النووي"
16 March 2026
السيد: " الحكومة اللبنانية والخطأ القاتل…" !
16 March 2026
بالصورة: دعوى قضائية ضد ال" mtv "!
16 March 2026
داخل "حفرة" تل أبيب.. كيف تدير "إسرائيل" الحرب من ملاجئ سرية؟
16 March 2026
بالفيديو - أبي خليل عبر قناة "الغد": "الحزب" أعطى الذريعة لإسرائيل بانخراطه في حرب لا مصلحة لنا فيها لكن إسرائيل تتحمل المسؤولية الأولى
16 March 2026
رغم ضغوط ترامب.. حلفاء يرفضون إرسال سفن إلى مضيق هرمز والهند تراهن على الحوار
16 March 2026
ديوكوفيتش ينسحب من بطولة ميامي المفتوحة بسبب إصابة
16 March 2026
16 March 2026