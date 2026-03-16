شارك وفد من Lebanese American Commission for Democracy – LACD في اللقاء الترحيبي الذي نظّمه House of Lebanon في لوس أنجلوس بمناسبة تعيين شربل نصار قنصلًا عامًا للبنان في لوس أنجلوس، بحضور عدد من أبناء الجالية اللبنانية من مختلف مناطق الولاية.

وقد شكّل اللقاء مناسبة للتواصل بين القنصل الجديد وأبناء الجالية اللبنانية في كاليفورنيا، حيث ألقى القنصل نصار كلمة شكر فيها القائمين على اللقاء، مثنيًا على حفاوة الاستقبال التي لمسها منذ وصوله إلى لوس أنجلوس. كما دعا الحضور إلى اعتبار القنصلية منزلهم الثاني، مؤكدًا أن باب القنصلية مفتوح للجميع.

وشدد نصار على أهمية العمل مع الشباب اللبناني في الاغتراب، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تعزيز التواصل مع الأجيال الشابة في لوس أنجلوس بهدف إعادة وصلهم بلبنان وتعزيز شعور الانتماء لديهم، إضافة إلى الاهتمام بموضوع التراث اللبناني.

وأوضح أنه، خلال الفترة القصيرة منذ توليه مهامه، التقى عددًا من الشباب اللبناني ولاحظ أن شعور بعضهم بالانتماء إلى لبنان قد تراجع، مؤكدًا أن من أبرز أهداف عمله في القنصلية التركيز على الشباب لإحياء روح الانتماء إلى لبنان في نفوسهم.

وأضاف أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تعاون أبناء الجالية والمؤسسات اللبنانية، من أجل تعزيز الثقافة واللغة وربط الجيل الجديد وأبناء الاغتراب بلبنان، بحيث يبقى حبهم للبنان نابعًا من ارتباطهم الشخصي به، لا مجرد امتداد لانتماء أهلهم.

وفي ختام اللقاء، قدّم القنصل نصار إلى رئيسة House of Lebanon هدية رمزية تجسّد البيت اللبناني العتيق، في لفتة تعبّر عن رمزية التراث اللبناني والارتباط بالجذور.

وأكد وفد LACD أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات اللبنانية في الاغتراب والقنصلية اللبنانية، بما يساهم في خدمة الجالية اللبنانية وتعزيز ارتباطها بلبنان.