تعليق حركة الطيران موقتاً في مطار دبي بعد هجوم بمسيّرة
-
16 March 2026
-
11 secs ago
-
-
source: الشرق الأوسط
-
الشرق الأوسط السعودية: دبي-اشتعل أحد خزانات الوقود في مطار دبي الدولي، فجر اليوم (الاثنين)، بعد إصابته نتيجة حادث مرتبط بطائرة مسيرة، أعلنت على إثره السلطات تعليق حركة الطيران مؤقتاً.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على «إكس»: «تُعلن هيئة دبي للطيران المدني عن التعليق المؤقت للرحلات في مطار دبي الدولي كإجراء احترازي، وذلك لضمان سلامة جميع المسافرين والموظفين».
وأفاد المكتب الإعلامي بأن الحادث أصاب خزان وقود، وأضاف لاحقاً أن السلطات تمكنت من إخماد الحريق الذي اندلع فيه، وأنه لم يتم تسجيل أي إصابات.
وكان المكتب أفاد في منشور سابق على حسابه الرسمي في «إكس» بأن الجهات المختصة «تتعامل (...) مع حادث في محيط مطار دبي الدولي نتيجة استهداف بطائرة مسيرة، ونتج عنه حريق حيث باشرت الفرق المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة وفق أعلى معايير السلامة المعتمدة».
-
Just in
-
06 :36
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: الأمريكيون صنعوا طائرات مسيّرة تشبه مسيّراتنا ويستخدمونها لاستهداف مواقع في الدول العربية
-
06 :24
البيت الأبيض: الحرب على إيران كلّفت الميزانية الأمريكية 12 مليار دولار حتى الآن
-
06 :20
إسرائيل تشنّ "موجة ضربات واسعة النطاق" على إيران (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
06 :16
وزارة الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 12 مسيرة في المنطقة الشرقية
-
06 :13
المقاومة تكثّف عملياتها: الاشتـباكات مستمرة في قرى الحافة (الأخبار) تتمة
-
06 :08
العراق: مراسل الميادين: أنباء أولية عن عدوان استهدف جرف النصر شمال بابل جنوب بغداد (الميادين)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
