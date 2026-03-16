Tayyar Article
تجدد الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل فجر اليوم
-
16 March 2026
-
26 secs ago
-
-
source: روسيا اليوم
-
تجدد القصف الصاروخي من إيران على إسرائيل فجر اليوم، حيث أعلنت الجبهة الداخلية عن هجوم جديد استهدف النقب ومحيط بئر السبع وغلاف غزة بعد أقل من ساعة على هجوم سابق استهدف تل أبيب.
وأكد متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت منذ وقت قصير باتجاه جنوب إسرائيل، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، فيما وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات مسبقة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.
وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل في تل أبيب ومحيطها، تزامنا مع سماع دوي انفجارات قوية في مناطق الوسط، وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات هزت "تل أبيب الكبرى" وسط حالة استنفار أمني واسعة.
كما أطلقت صفارات الإنذار في غوش دان، السهل الساحلي، الشارون، والضفة الغربية نتيجة موجة صاروخية إضافية أُطلقت من إيران، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى التزام الملاجئ وعدم مغادرتها إلا بعد توجيه صريح من قيادة الجبهة الداخلية.
-
Just in
-
04 :57
أكسيوس عن مصدر مطلع: استمرار الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج لن يمكّن ترامب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك
-
04 :42
لبنان: المقاومة تستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل (الميادين) تتمة
-
04 :33
وكالة مهر الايرانية عن الهلال الأحمر : تدمير أو تضرر 54,550 وحدة مدنية بشكل جسيم
-
04 :22
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :19
وزارة الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
-
04 :17
وزير الدفاع الياباني: لا ننوي القيام بعملية أمنية بحرية بعد دعوة ترامب بشأن مضيق هرمز
-
-
Other stories
-
-
-
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
-
هيئة البث الإسرائيلية تنشر تفاصيل صادمة لرسالة حماس لخامنئي
-
الحرس الثوري يعلن لاول مرة إطلاق صاروخ سجيل الاستراتيجي استهدف مراكز عسكرية في اسرائيل (بالفيديو)
-
مجلس وزراء الإعلام العرب يؤكد أهمية دور الإعلام في توعية الرأي العام بحقائق الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية
-
البابا: لإحلال السلام في الشرق الأوسط
-
ترامب يشكك في كون المرشد الإيراني الجديد على قيد الحياة: لم يظهر حتى الآن
-
الحرس الثوري الإيراني يتعهد بمطاردة وقتل نتنياهو
-
ترامب يهدد بمزيد من الضربات على جزيرة خرج الإيرانية ويضغط على حلفائه بشأن مضيق هرمز
-
تقرير: إسرائيل تواجه نقصا حادا في الصواريخ الاعتراضية
-
الحرس الثوري يتوعد نتنياهو
-
الدفاعات الخليجية تُدمر 12 «باليستياً» و50 «مسيّرة»... وإصابة 3 عسكريين كويتيين
-
إعلام إسرائيلي: صواريخ إيران تضرب قلب "البلاد"... انفجارات وحرائق في "تل أبيب"
-
هجوم صاروخي إيراني مكثف على إسرائيل فجر الأحد وسط حالة ذعر واسعة
-
ترامب: دمرنا معظم جزيرة خرج وقد نشن ضربات جديدة
-
فرنسا مستعدة لتسهيل واستضافة محادثات مباشرة بين لبنان وإسرائيل
-
بعد استهداف قاعدة فرنسية في العراق… اتصال بين ماكرون والسوداني
-
عن الحرب على لبنان.. سيناتور أميركي: لا يمكن التواطؤ في حروب نتنياهو
-
كوريا الشمالية أطلقت نحو عشرة صواريخ بالستية
-
ترامب: نفّذنا واحدة من أقوى الغارات في الشرق الأوسط...
-
«إف بي آي» يحقق في إطلاق نار بجامعة في فرجينيا بوصفه «عملاً إرهابياً»
-
-
Just in
-
04 :57
أكسيوس عن مصدر مطلع: استمرار الحصار وتقييد إنتاج النفط في الخليج لن يمكّن ترامب من إنهاء الحرب حتى لو أراد ذلك
-
04 :42
لبنان: المقاومة تستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل (الميادين) تتمة
-
04 :33
وكالة مهر الايرانية عن الهلال الأحمر : تدمير أو تضرر 54,550 وحدة مدنية بشكل جسيم
-
04 :22
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض (سكاي نيوز عربية) تتمة
-
04 :19
وزارة الدفاع السعودية : اعتراض وتدمير 11 مسيرة في المنطقة الشرقية
-
04 :17
وزير الدفاع الياباني: لا ننوي القيام بعملية أمنية بحرية بعد دعوة ترامب بشأن مضيق هرمز
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
لبنان: المقاومة تستهدف مواقع وتجمعات إسرائيلية في عيترون وميس الجبل
-
-
-
16 March 2026
-
ترامب: إيران ترغب بشدة في التفاوض
-
-
-
16 March 2026
-
عطالله للسلطة: احترموا حالكن قبل ما تحترموا الناس!
-
-
-
15 March 2026
-
حصيلة نهائية للغارات على مجدل سلم وعيتيت والقطراني
-
-
-
15 March 2026
-
نداء من بلدية شبعا يطالب بالإبقاء على وجود الجيش اللبناني في بلدة شبعا
-
-
-
15 March 2026
-
هيئة البث الإسرائيلية تنشر تفاصيل صادمة لرسالة حماس لخامنئي
-
-
-
15 March 2026
-
الحرس الثوري يعلن لاول مرة إطلاق صاروخ سجيل الاستراتيجي استهدف مراكز عسكرية في اسرائيل (بالفيديو)
-
-
-
15 March 2026
-
"رويترز" عن مصدرين إسرائيليين: محادثات بين لبنان وإسرائيل ستبدأ الأسبوع المقبل
-
-
-
15 March 2026
-
اتصال بين الرئيس عون ونظيره الجزائري اكد فيه وقوف بلاده إلى جانب لبنان
-
-
-
15 March 2026
-
عطل عل خطّي الأولي جمهور أدى لانفصال كافة المجموعات الانتاجية عن الشبكة الكهربائية
-
-
-
15 March 2026