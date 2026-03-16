تجدد القصف الصاروخي من إيران على إسرائيل فجر اليوم، حيث أعلنت الجبهة الداخلية عن هجوم جديد استهدف النقب ومحيط بئر السبع وغلاف غزة بعد أقل من ساعة على هجوم سابق استهدف تل أبيب.



وأكد متحدث جيش الدفاع الإسرائيلي أن صواريخ أُطلقت منذ وقت قصير باتجاه جنوب إسرائيل، وأن منظومات الدفاع الجوي تعمل على اعتراض التهديد، فيما وزعت قيادة الجبهة الداخلية تعليمات مسبقة على الهواتف المحمولة في المناطق المعنية.



وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن صفارات الإنذار دوت بشكل متواصل في تل أبيب ومحيطها، تزامنا مع سماع دوي انفجارات قوية في مناطق الوسط، وأشارت المصادر إلى أن الانفجارات هزت "تل أبيب الكبرى" وسط حالة استنفار أمني واسعة.



كما أطلقت صفارات الإنذار في غوش دان، السهل الساحلي، الشارون، والضفة الغربية نتيجة موجة صاروخية إضافية أُطلقت من إيران، ما دفع السلطات إلى دعوة السكان إلى التزام الملاجئ وعدم مغادرتها إلا بعد توجيه صريح من قيادة الجبهة الداخلية.